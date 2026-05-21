RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Еще один фигурант дела "Мидас" решил судиться с Зеленским

22:28 21.05.2026 Чт
2 мин
Это уже второй иск против президента от фигурантов дела "Мидас"
aimg Валерия Абабина
Фото: В деле "Мидас" подан второй иск против Зеленского (Getty Images)

Один из фигурантов дела "Мидас" требует отменить примененные против него санкции. Соответствующий указ, подписанный в ноябре 2025 года, теперь оспаривают в Кассационном административном суде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на дело на сайте Кассационного административного суда.

Читайте также: Миндич пошел судом против Зеленского: чего требует фигурант дела "Мидас"

Бизнесмен Александр Цукерман, фигурант дела "Мидас" о коррупции в энергетике, подал иск против президента Владимира Зеленского с требованием отменить примененные против него санкции.

Исковое заявление Цукермана зарегистрировали 15 мая под номером 990/184/26, номер производства - П/990/184/26. Ответчиком по делу указан президент Владимир Зеленский.

Предметом иска является признание противоправным и отмена указа президента от 13 ноября 2025 года, которым были введены санкции. Интересы истца представляет адвокат Роман Кругляк.

Фото: (https://court.gov.ua/fair/)

В деле определена коллегия из шести судей. Председательствующим судьей и судьей-докладчиком является Сергей Уханенко.

Третьими лицами в иске выступают Кабинет Министров Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины и Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Это второй подобный иск за два дня. Накануне, 14 мая, аналогичное обращение подал Тимур Миндич - его дело зарегистрировали под номером 990/181/26. Санкции против обоих бизнесменов были введены сроком на три года, отдельные ограничения - бессрочно.

Напомним, в ноябре 2025 года НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которая действовала в сфере энергетики: ее участники заставляли контрагентов "Энергоатома" платить деньги за сохранение статуса поставщика.

Следствие называет Тимура Миндича и Александра Цукермана соорганизаторами схемы, а операцию - делом "Мидас".

12 ноября Кабинет министров внес на рассмотрение СНБО предложение о санкциях против обоих бизнесменов, а 13 ноября Зеленский подписал соответствующие указы.

Оба имеют гражданство Израиля и успели выехать из Украины до прихода правоохранителей. 20 ноября, по данным МВД, Миндич и Цукерман исчезли, после чего НАБУ объявило их в розыск.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийСНБОТимур Миндич