Міндіч пішов судом проти Зеленського: чого вимагає фігурант справи "Мідас"

17:34 20.05.2026 Ср
2 хв
Бізнесмену вже кілька разів повідомляли про підозру
Іван Носальський
Міндіч пішов судом проти Зеленського: чого вимагає фігурант справи "Мідас" Фото: Тимур Міндіч (скриншот)
Бізнесмен Тимур Міндіч, який є фігурантом справи "Мідас", подав судовий позов проти президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Касаційного адміністративного суду.

У межах судового позову, який було зареєстровано 14 травня, Міндіч вимагає, щоб указ президента про санкції проти нього визнали протиправним і скасували його.

Третіми особами в позові виступають Кабмін, Рада нацбезпеки і оборони України та Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

У чому підозрюють Міндіча

Нагадаємо, восени минулого року НАБУ і САП у рамках справи "Мідас" викрили корупційну схему в енергетиці. Як з'ясували правоохоронці, злочинна група брала відкати у компаній, які виконують замовлення "Енергоатому".

Пізніше, за даними НАБУ і САП, гроші, які злочинці отримували незаконним шляхом, відмивали в спеціальному офісі в центрі Києва.

Одним з основних фігурантів справи виявився бізнесмен Тимур Міндіч, який раніше був бізнес-партнером президента Володимира Зеленського.

Як з'ясувалося, Міндіч встиг втекти за кордон до того, як українські правоохоронці заявили про викриття корупційної схеми. Він полетів до Ізраїлю.

13 листопада президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти Міндіча.

Нещодавно бізнесмен отримав нову підозру в рамках справи "Династія", у якій підозрюваним є й колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Правоохоронці вважають, що на будівництві елітного містечка в селі Козин під Києвом також відмивали гроші, отримані незаконним шляхом.

