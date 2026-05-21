Еще один фигурант дела "Мидас" решил судиться с Зеленским
Один из фигурантов дела "Мидас" требует отменить примененные против него санкции. Соответствующий указ, подписанный в ноябре 2025 года, теперь оспаривают в Кассационном административном суде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на дело на сайте Кассационного административного суда.
Бизнесмен Александр Цукерман, фигурант дела "Мидас" о коррупции в энергетике, подал иск против президента Владимира Зеленского с требованием отменить примененные против него санкции.
Исковое заявление Цукермана зарегистрировали 15 мая под номером 990/184/26, номер производства - П/990/184/26. Ответчиком по делу указан президент Владимир Зеленский.
Предметом иска является признание противоправным и отмена указа президента от 13 ноября 2025 года, которым были введены санкции. Интересы истца представляет адвокат Роман Кругляк.
В деле определена коллегия из шести судей. Председательствующим судьей и судьей-докладчиком является Сергей Уханенко.
Третьими лицами в иске выступают Кабинет Министров Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины и Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Это второй подобный иск за два дня. Накануне, 14 мая, аналогичное обращение подал Тимур Миндич - его дело зарегистрировали под номером 990/181/26. Санкции против обоих бизнесменов были введены сроком на три года, отдельные ограничения - бессрочно.
Напомним, в ноябре 2025 года НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которая действовала в сфере энергетики: ее участники заставляли контрагентов "Энергоатома" платить деньги за сохранение статуса поставщика.
Следствие называет Тимура Миндича и Александра Цукермана соорганизаторами схемы, а операцию - делом "Мидас".
12 ноября Кабинет министров внес на рассмотрение СНБО предложение о санкциях против обоих бизнесменов, а 13 ноября Зеленский подписал соответствующие указы.
Оба имеют гражданство Израиля и успели выехать из Украины до прихода правоохранителей. 20 ноября, по данным МВД, Миндич и Цукерман исчезли, после чего НАБУ объявило их в розыск.