ua en ru
Нд, 09 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Ще мінус 970 осіб: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Україна, Неділя 09 листопада 2025 07:40
UA EN RU
Ще мінус 970 осіб: Генштаб оновив дані про втрати ворога Фото: український військовий (facebook.com MinistryofDefenceUA)
Автор: Никончук Анастасія

Станом на 9 листопада сумарні орієнтовні бойові втрати противника оновлено - публікуються нові прирости за основними категоріями техніки та особового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Facebook.

З 24 лютого 2022 року по 9 листопада 2025 року орієнтовні бойові втрати противника склали: особового складу - близько 1 151 070 (+970) осіб; танків - 11 335 (+5); бойових броне-машин - 23 545 (+1); артилерійських систем - 34 340 (+19); реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) - 1 538 (+0); засобів ППО - 1 239 (+0).

Повітряний і безпілотний компонент

За вказаний період зафіксовано втрати авіації - 428 (+0) літаків і 347 (+0) вертольотів. БПЛА оперативно-тактичного рівня втрачено 79 368 (+440) одиниць; крилатих ракет - 3 926 (+8). Це вказує на активне застосування дронів і ракетних засобів у бойових діях.

Морська і наземна техніка

На морі противник втратив 28 (+0) кораблів і катерів, один підводний човновий корпус (+0). Наземний парк скорочено на 66 880 (+85) автомобільних машин і автоцистерн; спеціальної техніки - 3 993 (+0).

Ще мінус 970 осіб: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Що кажуть в Інституті вивчення війни (ISW)

Станом на 9 листопада російські війська продовжували наступальні операції на кількох напрямках України, однак значного просування не зафіксовано.

На півночі Сумської області противник зіткнувся з високими втратами через погану підготовку, дезертирство і порушення зв'язку, а удари українських безпілотників ускладнюють поповнення запасів.

У Харківській області російські сили контролюють лише частину Вовчанська, близько 35% території, і не змогли розширити позиції.

На Куп'янському, Лиманському, Сіверському та Костянтинівському напрямках атаки ворога відбиті, просування немає.

У районах Добропілля і Торецька російські війська роблять спроби наступу, зосереджуючи сили на лінії Шахове-Торецьке-Софіївка, але українські підрозділи відкинули їх до вихідних позицій.

Міністерство оборони РФ заявило про захоплення Вовчого, підтверджень цьому немає. На заході Запорізької області та в районі колишнього Каховського водосховища активних успіхів противника також не відзначено через складний рельєф.

Нагадуємо, що рибалки з французької Бретані відправляють в Україну старі рибальські сітки, які раніше використовували для глибоководного лову, а тепер застосовують для захисту українських міст і військових від атак дронів.

Зазначимо, що російські ЗМІ продовжують поширювати дезінформацію про існування нібито "жіночих підрозділів" в Україні, створюючи в аудиторії відчуття масової мобілізації та посилюючи страх серед населення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Генштаб ВСУ
Новини
МАГАТЕ заявило, що ЗАЕС знову підключено до резервного живлення
МАГАТЕ заявило, що ЗАЕС знову підключено до резервного живлення
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України