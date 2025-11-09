ua en ru
Еще минус 970 человек: Генштаб обновил данные о потерях врага

Украина, Воскресенье 09 ноября 2025 07:40
Еще минус 970 человек: Генштаб обновил данные о потерях врага Фото: украинский военный (facebook.com MinistryofDefenceUA)
Автор: Никончук Анастасия

По состоянию на 9 ноября суммарные ориентировочные боевые потери противника обновлены — публикуются новые приращения по основным категориям техники и личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Facebook.

С 24 февраля 2022 года по 9 ноября 2025 года ориентировочные боевые потери противника составили: личного состава — около 1 151 070 (+970) человек; танков — 11 335 (+5); боевых броне-машин — 23 545 (+1); артиллерийских систем — 34 340 (+19); реактивных систем залпового огня (РСЗВ) — 1 538 (+0); средств ПВО — 1 239 (+0).

Воздушный и беспилотный компонент

За указанный период зафиксированы потери авиации — 428 (+0) самолетов и 347 (+0) вертолетов. БПЛА оперативно-тактического уровня потеряно 79 368 (+440) единиц; крылатых ракет — 3 926 (+8). Это указывает на продолжающееся активное применение дронов и ракетных средств в боевых действиях.

Морская и наземная техника

На море противник утратил 28 (+0) кораблей и катеров, один подводный лодочный корпус (+0). Наземный парк сокращен на 66 880 (+85) автомобильных машин и автоцистерн; специальной техники — 3 993 (+0).

Что говорят в Институте изучения войны (ISW)

На 9 ноября российские войска продолжали наступательные операции на нескольких направлениях Украины, однако значимого продвижения не зафиксировано.

На севере Сумской области противник столкнулся с высокими потерями из-за плохой подготовки, дезертирства и нарушений связи, а удары украинских беспилотников осложняют пополнение запасов.

В Харьковской области российские силы контролируют лишь часть Волчанска, около 35% территории, и не смогли расширить позиции.

На Купянском, Лиманском, Северском и Константиновском направлениях атаки врага отражены, продвижения нет.

В районах Доброполья и Торецка российские войска предпринимают попытки наступления, сосредоточивая силы на линии Шахово–Торецкое–Софиевка, но украинские подразделения отбросили их к исходным позициям.

Министерство обороны РФ заявило о захвате Волчьего, подтверждений этому нет. На западе Запорожской области и в районе бывшего Каховского водохранилища активных успехов противника также не отмечено из-за сложного рельефа.

Напоминаем, что рыбаки из французской Бретани отправляют в Украину старые рыболовные сети, которые ранее использовались для глубоководного лова, а теперь применяются для защиты украинских городов и военных от атак дронов.

Отметим, что российские СМИ продолжают распространять дезинформацию о существовании якобы "женских подразделений" в Украине, создавая у аудитории ощущение массовой мобилизации и усиливая страх среди населения.

