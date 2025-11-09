Рибалки з Франції знайшли незвичайний спосіб захистити українців від російських дронів

Французькі рибалки відправляють зношені сітки, які тепер захищають українців від дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Guardian.

Рибалки французького регіону Бретань направляють в Україну зношені сітки, які раніше використовували для лову морських істот.

Ці міцні конструкції, виготовлені з кінського волоса, отримали друге життя - тепер їх використовують уздовж лінії фронту для захисту від дронів.

Загальна протяжність уже переданих сіток становить близько 280 кілометрів.

Як сітки стають захистом

Зазвичай термін служби таких мереж не перевищує двох років. Після цього вони зношуються і підлягають утилізації.

Щороку рибалки регіону змушені позбуватися приблизно 800 тонн обладнання, але тепер йому знайшли нове застосування - воно допомагає українцям протистояти атакам безпілотників.

Благодійна організація Kernic Solidarités взяла на себе координацію ініціативи.

Вона була створена після звернення українців, які проживають у Франції, з проханням про гуманітарну допомогу.

Реакція рибалок

"Коли ми дізналися, що Україні потрібні сітки, рибальська спільнота швидко відреагувала [...] У цьому регіоні вистачає рибальських сіток. Проблема в тому, що з ними робити, оскільки закрилися кілька переробних компаній. Якщо сітки потрібні їм для створення стін проти дронів і порятунку життя в Україні, вони їх отримають", - зазначив президент організації Жерар Ле Дафф.

До ініціативи долучилися рибалки Швеції та Данії, які пожертвували сотні тонн старих сіток.

Колишній голова французького комітету з рибальства в Бретані Жан-Жак Тангі повідомив, що місцеві рибалки з натхненням допомагають українцям.

Допомога триває

Організація Kernic Solidarités зіткнулася з нестачею коштів на транспортування сіток, однак шукає шляхи, щоб українці могли самостійно забирати гуманітарну допомогу.

Один із волонтерів, 70-річний Крістіан Абазію, розповів, що українці глибоко зворушені цією підтримкою.

"У них викликало сльози на очах те, що сітки надсилає хтось, хто працює в рибній промисловості на іншому боці Європи", - поділився француз.