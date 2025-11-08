Росія намагається залякати населення міфами про жіночі підрозділи ЗСУ

Російська пропаганда продовжує поширювати фейки про нібито "жіночі підрозділи" в Україні, намагаючись створити панічні настрої та враження масової мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації в мережі Telegram.

Російські пропагандистські ресурси поширюють дезінформацію про те, що ЗСУ нібито направили до Куп'янська "жіночі підрозділи" через брак чоловіків на фронті.

Зокрема, стверджується, що сім військовослужбовців-жінок залишили свої позиції. При цьому жодних доказів цих заяв не надається.

Мета дезінформації

Експерти зазначають, що цей фейк є частиною широкої кампанії Росії, спрямованої на створення враження "масової мобілізації жінок" і посилення панічних настроїв серед громадян.

Такі повідомлення розраховані на психологічний тиск і спробу деморалізувати населення, але реальних підстав для цих тверджень немає.

Україна не розглядає призов жінок

Насправді в Україні не передбачено жодних ініціатив щодо призову жінок на військову службу.

Раніше Центр протидії дезінформації вже спростовував аналогічні фейки: зокрема, про "обов'язкову підготовку жінок до мобілізації" та вигадані посади "радників командирів з гендерної підготовки".

Усі ці заяви є повністю надуманими та не мають стосунку до реальних планів Збройних сил України.

Повідомлення про "жіночі підрозділи" в Куп'янську - типовий приклад інформаційної війни, де головна мета - створення паніки та введення аудиторії в оману.

Українська армія продовжує працювати за стандартними процедурами мобілізації та не залучає жінок до обов'язкової служби на фронті.