Війська РФ під Сумами зазнають втрат через дезертирство та відсутність підготовки, - ISW

Російські війська не просунулись вперед на ключових напрямках фронту, а в Сумській області зазнають великих втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітичний звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед.

Російський мілблогер, пов'язаний з російським Північним угрупованням військ, поширив твердження російського військовослужбовця про те, що російські сили зазнають великих втрат поблизу Безсалівки (на північний захід від міста Суми на міжнародному кордоні) через високий рівень дезертирства та відсутність належної підготовки, зв'язку та радіозв'язку. Удари українських безпілотників ускладнюють можливості російських військ щодо поповнення запасів.

На півночі Харківської області війська РФ також не просунулися вперед.

Російське джерело стверджувало, що українські війська контролюють лише 10 відсотків Вовчанська (на північний схід від Харкова). Однак ISW отримала геолокаційні дані, що дозволяють оцінити просування російських військ у 34,7 відсотках Вовчанська.

Восьмого листопада російські війська продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку, але не просунулися вперед.

Геолокаційні кадри, опубліковані 7 листопада, показують, як українські війська обстрілюють окуповану Росією будівлю на півдні Куп'янська після того, що ISW оцінює як місію з проникнення.

На Лиманському напрямку російські війська не просунулись. Як і на Сіверському, і на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка.

Російські війська продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля, але підтвердженого прогресу не досягли.

Російський мілблогер стверджував, що російські війська захопили кар'єр №2 гірничодобувної компанії "Вогнетривнеруд" на південний захід від Торецького та просунулися до південно-західної околиці Торецького, але підтвердження цієї інформації немає.



Російські війська атакували на північний схід від Добропілля у напрямку Кучерів Яр; на схід від Добропілля поблизу Шахова; та на південний схід від Добропілля поблизу Заповідного.

Російський мілблогер стверджував, що російські війська зосереджують свої атаки на районі Шахове-Торецьке-Софіївка. А ЗСУ відкинули російські війська до лінії Грузьке-Кучерів Яр-Шахове-Софіївка.

Російські війська продовжили наступальні операції на Великомихайлівському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська, включаючи підрозділи 36-ї мотострілецької бригади, захопили Вовче, але підтвердження ця інформація не отримала.

На Гуляйпольському напрямку та на заході Запорізької області армія РФ не просунулася вперед.

Російський мілблогер заявив, що російські війська не діють у колишньому Каховському водосховищі через поганий рельєф місцевості. Південне оперативне командування України нещодавно повідомило, що російські війська використовують густу рослинність у колишньому водосховищі для атак на українські війська поблизу Приморського. Каховське водосховище значною мірою висохло після вибуху на Новокаховській греблі на початку червня 2023 року, що дозволило російським та українським військам долати складну місцевість, яка раніше була під водою.