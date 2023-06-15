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Навчання пілотів не розпочалося? У Повітряних силах відреагували на слова Столтенберга

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Четвер 15 червня 2023 16:15
Навчання пілотів не розпочалося? У Повітряних силах відреагували на слова Столтенберга Фото: Юрій Ігнат, спікер Повітряних сил (mil.in.ua)
Автор: Іван Носальський

Українські пілоти досі не почали проходити навчання на винищувачах F-16, незважаючи на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

"Я чесно кажучи, не знаю, що мав на увазі (Столтенберг - ред.). Можливо, це десь у заяві є труднощі перекладу. Тому що беруться заяви різних керівників і виривається з контексту... Ми вже не раз говорили - це процес непростий і він розтягнутий", - зазначив Ігнат.

Спікер Повітряних сил уточнив, що командування України хоче, щоб пілоти вже зібралися, поїхали на навчання та повернулися якнайшвидше. Але поки що в цьому питанні є лише стан готовності.

"Просто всі дуже цього хочуть, тому постійно оновлюють інформацію, що пілоти нібито "ось-ось поїхали і скоро приїдуть". Чекатимемо, щоб поїхали скоріше", - додав Ігнат.

Що сказав Столтенберг

Нагадаємо, генсек НАТО в ході сьогоднішнього брифінгу в Брюсселі, де відбувається зустріч у форматі "Рамштайн", заявив, що "тренування українських пілотів уже розпочалося". І тому союзники отримали опцію щодо рішень про передачу літаків.

При цьому вчора Столтенберг розповідав про те, що у питанні навчання пілотів на західних винищувачах поки є рішення кількох країн Альянсу.

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