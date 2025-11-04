Ще більше безоплатних ліків: у програму "Доступні ліки" додали препарати проти раку грудей
У межах державної програми "Доступні ліки" з’явилося 12 нових препаратів для лікування раку молочної залози. Тепер українки можуть отримати їх безоплатно або з частковою доплатою в аптеках.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка у Facebook.
Які препарати додали
До оновленого переліку увійшли препарати з діючими речовинами екземестан, летрозол та тамоксифен.
Раніше ці ліки закуповувались централізовано, але тепер Україна переходить на європейську модель реімбурсації - компенсацію вартості безпосередньо через аптеки.
За словами Ляшка, це рішення дозволить оптимізувати систему:
- дорогі та високотехнологічні препарати й надалі закуповуватимуть централізовано,
- а тривалі схеми лікування перейдуть у формат аптечної компенсації.
З переліком доданих найменувань лікарських засобів можна ознайомитись за посиланням.
Безперервність лікування і зручність для пацієнток
Щоб зміни відбулися поступово, діє перехідний період: медзаклади продовжать використовувати залишки раніше закуплених препаратів до їх повного вичерпання.
Це рішення, за словами міністра, забезпечить тисячам пацієнток стабільний і зручний доступ до ліків, незалежно від постачань у лікарні.
Оскільки лікування раку молочної залози триває роками, можливість отримувати препарати поруч із домом означає безперервність терапії та вищу якість життя.
Як отримати "Доступні ліки"
- зверніться до свого лікаря (терапевта, педіатра або сімейного), з яким укладено декларацію, і отримайте електронний рецепт.
- завітайте до аптеки з позначкою "Тут є Доступні ліки".
- отримайте ліки безоплатно або з частковою доплатою за е-рецептом.
Читайте також про те, що нещодавно Міністерство охорони здоров'я України затвердило оновлений перелік лікарських засобів і медичних виробів, які можна отримати за програмою "Доступні ліки". Зараз у цьому переліку уже понад 700 препаратів. Їх можна отримати у будь-якій аптеці безкоштовно або із невеликою доплатою.
Якщо ж аптека не відпускає препарати за програмою "Доступні ліки", слід про це повідомити на НСЗУ, зателефонувавши на гарячу лінію за номером 16-77.
Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.