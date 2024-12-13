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Програма "Доступні ліки" у 2025 стане доступною в усіх аптеках України

П'ятниця 13 грудня 2024 15:56
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Програма "Доступні ліки" у 2025 стане доступною в усіх аптеках України Фото: Програма "Доступні ліки" діятиме у всіх аптеках (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Уряд ухвалив рішення, яке зробить програму "Доступні ліки" доступною в усіх аптеках України. Жителі нашої країни зможуть отримати ліки безоплатно або з невеликою доплатою.

РБК-Україна із посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка розповідає про те, як отримати ліки за програмою "Доступні ліки" у 2025 році.

Починаючи з 1 липня 2025 року всі аптечні заклади країни будуть зобов’язані укласти договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) для участі в програмі реімбурсації. До цього часу аптечний бізнес має підготуватися до нових вимог.

Анонсують, що у 2025 році програму очікує значне розширення. До переліку "Доступних ліків" додадуть понад 30 нових діючих речовин, включаючи комбіновані засоби для лікування серцево-судинних, ревматологічних, неврологічних, ендокринологічних хвороб, а також очних захворювань. Уперше програма охопить мазі, краплі та препарати для дітей.

Наразі в межах програми українці можуть отримати майже 600 найменувань ліків безоплатно або з частковою оплатою. Особливу увагу приділено жителям сіл та віддалених регіонів: доставка ліків здійснюється через "Укрпошту" та мобільні аптечні пункти в 13 областях.

Усі аптечні заклади, розташовані на території лікарень, вже зобов’язані працювати за програмою. У разі відмови у видачі препаратів пацієнти можуть звертатися на гарячу лінію НСЗУ за номером 16-77.

Раніше РБК-Україна розповідало, що уряд планує суттєво розширити програму "Доступні ліки" у 2025 році. На програму в держбюджеті 2025 року передбачено 6,6 мільярдів гривень.

Нагадаємо, зараз програма "Доступні ліки" включає понад 500 найменувань медикаментів і медичних виробів, які пацієнти можуть отримати безкоштовно або за невелику доплату. Перевірити, які препарати доступні безоплатно, а за які потрібна доплата, можна у Реєстрі актуальних лікарських засобів та медичних виробів.

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