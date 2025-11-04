Еще больше бесплатных лекарств: в программу "Доступные лекарства" добавили препараты от рака груди

В рамках государственной программы "Доступные лекарства" появилось 12 новых препаратов для лечения рака молочной железы. Теперь украинки могут получить их бесплатно или с частичной доплатой в аптеках.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Виктора Ляшко в Facebook.

Какие препараты добавили В обновленный перечень вошли препараты с действующими веществами экземестан, летрозол и тамоксифен. Ранее эти лекарства закупались централизованно, но теперь Украина переходит на европейскую модель реимбурсации - компенсацию стоимости непосредственно через аптеки. По словам Ляшко, это решение позволит оптимизировать систему: дорогие и высокотехнологичные препараты и в дальнейшем будут закупать централизованно,

а длительные схемы лечения перейдут в формат аптечной компенсации. С перечнем добавленных наименований лекарственных средств можно ознакомиться по ссылке. Непрерывность лечения и удобство для пациенток Чтобы изменения произошли постепенно, действует переходный период: медучреждения продолжат использовать остатки ранее закупленных препаратов до их полного исчерпания. Это решение, по словам министра, обеспечит тысячам пациенток стабильный и удобный доступ к лекарствам, независимо от поставок в больницы. Поскольку лечение рака молочной железы длится годами, возможность получать препараты рядом с домом означает непрерывность терапии и высокое качество жизни. Как получить "Доступные лекарства" обратитесь к своему врачу (терапевту, педиатру или семейному), с которым заключена декларация, и получите электронный рецепт .

. посетите аптеку с пометкой "Здесь есть Доступные лекарства".

получите лекарства бесплатно или с частичной доплатой по е-рецепту.

Читайте также о том, что недавно Министерство здравоохранения Украины утвердило обновленный перечень лекарственных средств и медицинских изделий, которые можно получить по программе "Доступные лекарства". Сейчас в этом перечне уже более 700 препаратов. Их можно получить в любой аптеке бесплатно или с небольшой доплатой. Если же аптека не отпускает препараты по программе "Доступные лекарства", следует об этом сообщить в НСЗУ, позвонив на горячую линию по телефону 16-77.

