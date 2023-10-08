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Ще 580 окупантів та понад 20 танків, а також артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 7 жовтня, українські військові ліквідували ще 580 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 282 280 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 282 280 (+580) осіб ліквідовано;
  • танків - 4821 (+21) од.;
  • бойових броньованих машин - 9123 (+21) од.;
  • артилерійських систем - 6705 (+17) од.;
  • РСЗВ - 808 (+2) од.;
  • засоби ППО - 542 (+1) од.;
  • літаків - 315 (0) од.;
  • гелікоптерів - 316 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5190 (+5) од.;
  • крилаті ракети - 1530 (+0) од.;
  • кораблі/катери - 20 (+0) од.;
  • підводні човни - 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9111 (+38) од.;
  • спеціальна техніка - 959 (+3) од.

Фото: втрати ворога станом на 08.10 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), протягом минулої доби наші воїни продовжили наступальні операції поблизу Бахмута та у західній частині Запорізької області. Зокрема їм вдалось просунутись в обох напрямках

Тим часом Росія може спробувати використати напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль для просування своїх інформаційних операцій. 

Усі головні подробиці подій, які наразі відбувають в Ізраїлі - можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

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