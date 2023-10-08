Ще 580 окупантів та понад 20 танків, а також артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Протягом минулої доби, 7 жовтня, українські військові ліквідували ще 580 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 282 280 одиниць особового складу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.10.23 орієнтовно склали:
Фото: втрати ворога станом на 08.10 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Яка ситуація на фронті?
Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), протягом минулої доби наші воїни продовжили наступальні операції поблизу Бахмута та у західній частині Запорізької області. Зокрема їм вдалось просунутись в обох напрямках.
Тим часом Росія може спробувати використати напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль для просування своїх інформаційних операцій.
Усі головні подробиці подій, які наразі відбувають в Ізраїлі - можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.
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