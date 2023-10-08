У РФ хочуть використати ситуацію в Ізраїлі проти України: експерти ISW розкрили деталі
Кремль спробує використати напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль для просування своїх інформаційних операцій, спрямованих на зменшення підтримки та уваги США та Заходу до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Так, у Росії звинуватили Захід у зневазі до конфліктів на Близькому Сході на користь підтримки України і заявили, що міжнародне співтовариство нібито незабаром перестане звертати увагу на Україну.
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Сполученим Штатам та їхнім союзникам слід було б "займатися" роботою над "палестинсько-ізраїльським врегулюванням", а не "втручатися" у справи Росії та надавати Україні військову допомогу. У МЗС РФ також звинуватили Захід у блокуванні зусиль необхідного "квартету" Росії, США, Євросоюзу та ООН, що призвело до ескалації насильства в Ізраїлі.
Російські пропагандисти також заявляли, що Росія нібито виграє від ескалації в Ізраїлі, оскільки світ на якийсь час відвернеться від України і знову займеться "гасінням вічного вогню" на Близькому Сході.
Ключові висновки ISW :
- Українські сили 7 жовтня продовжили наступальні операції в районі Бахмута та на заході Запорізької області та, як повідомляється, просувалися в обох напрямках.
- У ніч з 6 на 7 жовтня російські війська завдали серії ракетних ударів по тилах України та портовій інфраструктурі.
- Російський уряд затвердив закон, який тимчасово обмежує кількість прикордонних контрольно-пропускних пунктів, які українські громадяни можуть використати для в'їзду до Росії з третіх країн.
- Білоруські чиновники використовують міжнародне партнерство у спробі узаконити роль Білорусі у незаконній депортації українських дітей.
- Російські війська провели наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна, під Бахмутом, на лінії Авдіївка-Донецьк та на заході Донецької області.
- Повідомляється, що внаслідок дій українських партизанів на окупованій частині Херсонської області загинув представник "Єдиної Росії".
Детальніше про розвідку на Бахмутському напрямку, значення аеророзвідки на війні та важливість завжди бути на кілька кроків уперед від ворога можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.
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