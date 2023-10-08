У РФ хочуть використати ситуацію в Ізраїлі проти України: експерти ISW розкрили деталі

Кремль спробує використати напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль для просування своїх інформаційних операцій, спрямованих на зменшення підтримки та уваги США та Заходу до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Так, у Росії звинуватили Захід у зневазі до конфліктів на Близькому Сході на користь підтримки України і заявили, що міжнародне співтовариство нібито незабаром перестане звертати увагу на Україну.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Сполученим Штатам та їхнім союзникам слід було б "займатися" роботою над "палестинсько-ізраїльським врегулюванням", а не "втручатися" у справи Росії та надавати Україні військову допомогу. У МЗС РФ також звинуватили Захід у блокуванні зусиль необхідного "квартету" Росії, США, Євросоюзу та ООН, що призвело до ескалації насильства в Ізраїлі.

Російські пропагандисти також заявляли, що Росія нібито виграє від ескалації в Ізраїлі, оскільки світ на якийсь час відвернеться від України і знову займеться "гасінням вічного вогню" на Близькому Сході.

Ключові висновки ISW :