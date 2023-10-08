Еще 580 оккупантов и более 20 танков, а также артсистем: Генштаб обновил потери РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.10.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 282 280 (+580) человек ликвидировано;

танков - 4821 (+21) ед.;

боевых бронированных машин - 9123 (+21) ед.;

артиллерийских систем - 6705 (+17) ед.;

РСЗО - 808 (+2) ед.;

средства ПВО - 542 (+1) ед.;

самолетов - 315 (0) ед.;

вертолетов - 316 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5190 (+5) ед.;

крылатые ракеты - 1530 (+0) ед.;

корабли/катера - 20 (+0) ед.;

подводные лодки - 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 9111 (+38) ед.;

специальная техника - 959 (+3) ед.

Фото: потери врага по состоянию на 08.10 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), за прошедшие сутки наши воины продолжили наступательные операции вблизи Бахмута и в западной части Запорожской области. В частности им удалось продвинуться в обоих направлениях.

Между тем Россия может попытаться использовать нападение боевиков ХАМАС на Израиль для продвижения своих информационных операций.

Все главные подробности событий, которые сейчас происходят в Израиле - можно прочитать в материале РБК-Украина.