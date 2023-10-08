Еще 580 оккупантов и более 20 танков, а также артсистем: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 7 октября, украинские военные ликвидировали еще 580 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 282280 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.10.23 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 08.10 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), за прошедшие сутки наши воины продолжили наступательные операции вблизи Бахмута и в западной части Запорожской области. В частности им удалось продвинуться в обоих направлениях.
Между тем Россия может попытаться использовать нападение боевиков ХАМАС на Израиль для продвижения своих информационных операций.
Все главные подробности событий, которые сейчас происходят в Израиле - можно прочитать в материале РБК-Украина.
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