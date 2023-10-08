Обстріли, "закритий" сектор Газа та важлива заява Нетаньяху: події в Ізраїлі за ніч

Бойовики ХАМАС вночі завдали ряд ракетних ударів по території Ізраїлю. У свою чергу, ізраїльська авіація вразила кілька командних центрів у секторі Газа, а прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про те, що його країна вступила у тривалу та важку війну.

Про головні події вторгнення бойовиків ХАМАСу до Ізраїлю за минулу ніч читайте у матеріалі РБК-Україна .

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Times of Israel, Telegram KodKodGroup, прес-служба Білого дому, Twitter прем'єр-міністра Ізраїлю, Telegram Збройних сил Ізраїлю, сайт комітету з міжнародних зв'язків сенаторів США, сайт Міністерства закордонних справ Туреччини.

Бойові дії

Внаслідок бойових дій на півдні країни вчора, 7 жовтня, війська Ізраїлю майже повністю витіснили бойовиків із території країни.

Також повідомлялося, що вчора пізно ввечері війська Ізраїлю перекинули військову техніку на південь країни у напрямку сектора Газа. Зокрема очевидці помітили велику колону танків "Меркава".

Ізраїльська винищувальна авіація вночі завдала серії ударів по мечетях у секторі Газа. Повідомляється, що бойовики ХАМАС використовували релігійні об'єкти у військових цілях. Внаслідок ударів також пошкоджено оперативний командний центр ХАМАС та командний пост радикального угрупування "Ісламський джихад".

ХАМАС завдавав ракетних ударів по ряду населених пунктів країни. Зокрема, одна ракета потрапила лікарнею в місті Ашкелон, що на півдні Ізраїлю. Внаслідок поранення отримали щонайменше 6 осіб.

За даними МОЗ Ізраїлю, в результаті бойових дій поранення отримали не менше 1590 осіб, 19 з яких перебувають у критичному стані. Більшість із постраждалих госпіталізовано до різних медичних закладів країни. У відомстві також зазначили, що, ймовірно, внаслідок боїв загинуло понад 250 людей. Очікується, що ця цифра збільшуватиметься.

Важливі заяви

Після тривалої наради прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль вступив у довгу війну, перший етап якої вже завершується знищенням більшості бойовиків, які проникли в країну.

За його словами, уряд ухвалив рішення припинити постачання електроенергії, палива та товарів у сектор Газа.

Він також наголосив, що армія оборони Ізраїлю створила закриту зону в районі сектору Газа, вхід до закритої військової зони для мирних громадян заборонено.

Міжнародна підтримка Ізраїлю та заклик до перемовин

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати подбають про те, щоб Ізраїль отримав всю необхідну допомогу і зміг захищати себе від терористичної загрози. Також на тлі нападу сенатори у США готують проект допомоги Ізраїлю.

У свою чергу, у Міністерстві закордонних справ Туреччини запропонували свою допомогу у припиненні війни в Ізраїлі. Дипломати готові стати посередниками та зробити свій внесок у припинення вогню.