Щасливий бути під російськими санкціями, - міністр закордонних справ Британії

Очільник МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі повідомив, що потрапив під санкції російського уряду.

"Добре. Якщо це ціна підтримки української свободи, то я щасливий бути під санкціями", - написав він у твіті.

I've been sanctioned by the

Russian government.



Good.



If this is the price for supporting Ukrainian freedom, then I’m happy to be sanctioned #SlavaUkraini