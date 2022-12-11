ua ru
Нд, 11 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НАТО ніколи не погрожував Росії і не робить це зараз, - голова МЗС Британії

Новость на русском →
Неділя 11 грудня 2022 14:34
НАТО ніколи не погрожував Росії і не робить це зараз, - голова МЗС Британії Фото: міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Завдання НАТО - захищати свої держави-членів, а не погрожувати Росії чи будь-якій іншій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі зазначив, що російський диктатор Володимир Путін намагався створити наратив, що нібито країни НАТО погрожують Росії.

"НАТО чітко дала зрозуміти, що ми є оборонним альянсом. НАТО ніколи не погрожувала Росії і не робить цього зараз", - сказав він.

Клеверлі наголосив, що країни, які приєднуються до НАТО, роблять це добровільно, і в цьому немає жодного примусу. Так, Альянс існує, щоб захищати своїх держав-членів, а не погрожувати комусь іншому.

Він додав, що для НАТО немає внутрішньої потреби втягуватись у конфлікт, і вони фактично намагаються зробити так, щоб цього не сталося"

"Зрештою, це Володимир Путін, який використовує ескулятивну мову. Саме він загрожував подальшою імперською експансією, посилаючись на … його зосередженість на історичній імперії Росії. Отже, це він є агресором", - сказав Клеверлі.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що війна в Україні може перетворитися на війну між РФ та НАТО.

За його словами, російська агресія в Україні ставить під загрозу весь міжнародний порядок. Тож у програші Росії зацікавлений увесь світ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Великобританія Війна Росії проти України
NEWS
Втрати Росії перетнули позначку в понад 94 000 військових вбитими, - Генштаб
Втрати Росії перетнули позначку в понад 94 000 військових вбитими, - Генштаб
DAILY
Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці
Катерина Гончарова, Віталій Носач Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці