НАТО ніколи не погрожував Росії і не робить це зараз, - голова МЗС Британії

Завдання НАТО - захищати свої держави-членів, а не погрожувати Росії чи будь-якій іншій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі зазначив, що російський диктатор Володимир Путін намагався створити наратив, що нібито країни НАТО погрожують Росії.

"НАТО чітко дала зрозуміти, що ми є оборонним альянсом. НАТО ніколи не погрожувала Росії і не робить цього зараз", - сказав він.

Клеверлі наголосив, що країни, які приєднуються до НАТО, роблять це добровільно, і в цьому немає жодного примусу. Так, Альянс існує, щоб захищати своїх держав-членів, а не погрожувати комусь іншому.

Він додав, що для НАТО немає внутрішньої потреби втягуватись у конфлікт, і вони фактично намагаються зробити так, щоб цього не сталося"

"Зрештою, це Володимир Путін, який використовує ескулятивну мову. Саме він загрожував подальшою імперською експансією, посилаючись на … його зосередженість на історичній імперії Росії. Отже, це він є агресором", - сказав Клеверлі.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що війна в Україні може перетворитися на війну між РФ та НАТО.

За його словами, російська агресія в Україні ставить під загрозу весь міжнародний порядок. Тож у програші Росії зацікавлений увесь світ.

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