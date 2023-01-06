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Російське припинення вогню не призведе до миру, - МЗС Британії

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Лондон, П'ятниця 06 січня 2023 02:29
Російське припинення вогню не призведе до миру, - МЗС Британії Фото: міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі розкритикував російську заяву про припинення вогню на Різдво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави МЗС Британії.

"36-годинна пауза в російських атаках нічого не дасть для просування до миру. Росія має остаточно вивести свої війська, віддати контроль над незаконно захопленою українською територією і покласти край варварським ударам по мирних жителях", - наголосив Клеверлі.

Раніше Джо Байден зазначив, що США скептично ставляться до рішення Росії запровадити "різдвяне перемир'я". Таким чином, диктатор Володимир Путін може намагатися знайти кисень.

Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, глава РПЦ патріарх Кирило запропонував запровадити "різдвяне перемир'я" між Україною та Росією.

Після цього Путін наказав голові Міноборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня "по всій лінії бойового зіткнення у зоні СВО".

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