Британія запровадила санкції проти генпрокурора Ірану: що відомо

У суботу, 14 січня, Британія запровадила санкції проти генерального прокурора Ірану через страту екс-заступника міністра оборони Алі-Реза Акбарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Британії Джеймса Клеверлі.

"Ми притягуємо режим до відповідальності за жахливі порушення прав людини… Сьогоднішнє застосування санкцій до генерального прокурора Ірану підкреслює наше різке засудження страти Алі Рези Акбарі", - йдеться у повідомленні.

Клеверлі заявив, що генеральний прокурор лежить в основі застосування смертної кари в Ірані.

Відомо, що 11 січня Верховний суд Ірану остаточно відхилив апеляцію Акбарі і залишив смертний вирок. Того ж дня його перевели до одиночної камери, а сім'ю попросили приїхати до в'язниці для "останнього візиту".

Іранські ЗМІ повідомляють, Акбарі був повішений, але не уточнили дату страти. Пізніше журналісти опублікували аудіозапис, в якому колишній заступник міністра заявляє, що зізнався у злочинах, яких не скоював. Він додав, що зробив це після побиття та тортур.