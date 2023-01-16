Счастлив быть под российскими санкциями, - министр иностранных дел Британии

В санкционные списки Российской Федерации попал еще один высокопоставленный чиновник Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Британии Джеймса Клеверли.

"Хорошо. Если это цена поддержки украинской свободы, то я счастлив быть санкциями", - написал он в твите.

На днях, 14 января, МИД РФ внесла в свой санкционный список главу МИД Великобритании Джеймса Клеверли и начальника Генштаба страны Патрика Сандерса, о чем сообщила на сайте МИД России спикер Мария Захарова. Среди 36 британских политиков, в том числе членов Кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Британии, также министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден, министр без портфеля Назим Захави, представители руководства Стратегического командования британских вооруженных сил и Национального центра кибербезопасности.

На днях РБК-Украина сообщало, что в субботу, 14 января, Британия ввела санкции против генерального прокурора Ирана из-за казни экс-замминистра обороны Али-Реза Акбари.

Кроме того, напомним, что министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли подверг критике российское заявление о прекращении огня на Рождество.

В конце 2022 года мы писали, что, по словам главы Клеверли, НАТО никогда не угрожал России и не делает это сейчас.

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