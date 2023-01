Счастлив быть под российскими санкциями, - министр иностранных дел Британии

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли сообщил, что попал под санкции российского правительства.

"Хорошо. Если это цена поддержки украинской свободы, то я счастлив быть санкциями", - написал он в твите.

I've been sanctioned by the

Russian government.



Good.



If this is the price for supporting Ukrainian freedom, then I’m happy to be sanctioned #SlavaUkraini