UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Шаурма без шкоди для фігури: ідеальний рецепт для всіх

Рецепт смачної шаурми, яка не шкодить фігурі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Шаурма без шкоди для фігури - це реально! Новий рецепт допоможе насолодитися соковитою стравою і водночас подбати про своє здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля.

Рецепт дієтичної шаурми

На дві шаурми знадобляться такі інгредієнти:

  • лаваш -  2 шт.
  • пекінська капуста - 80  
  • помідори - 60 г  
  • морква - 50 г 
  • кукурудза - 50 г 
  • моцарела - 30 г 
  • куряче філе - 400 г
  • олія - 3 г 
  • сіль, перець, паприка, спеції до курки
  • сметана - 3 ст.л
  • зерниста гірчиця - 1 ч.л
  • соєвий соус - 3 ч.л
  • часник - 2 зубчики часник

Загальний час приготування - 30 хв, вага - 400 г однієї.

У 100 г продукту:

  • калорій - 142
  • білка - 15 г
  • жиру - 4,9 г
  • вуглеводів - 9,3 г

Спосіб приготування

Спочатку беремо філе, злегка збризніть олією, додаємо спеції і гарно вимішуємо. Випікайте в духовці чи мультипечі.

Для соусу в тарілку влийте сметану, додайте гірчицю, давлений часник, сіль, перець, паприку, соєвий соус і розмішайте.

Наріжте капусту, до неї натріть моркву, додайте кукурудзу і помідор та вимішайте. М’ясо наріжте дрібними шматочками.

Лаваш змастіть соусом, викладіть м’ясо, салат, змастіть ще трішки соусом, натріть моцарели та скрутіть.

Приготування дієтичної шаурми (фото: кадр з відео)

Обсмажуємо на грилі чи сковороді до рум’яності.

Рецепт дієтичної шаурми (фото: кадр з відео)

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
шаурмаРецепти