Шаурма без шкоди для фігури: ідеальний рецепт для всіх

Шаурма без шкоди для фігури - це реально! Новий рецепт допоможе насолодитися соковитою стравою і водночас подбати про своє здоров’я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля.
На дві шаурми знадобляться такі інгредієнти:
Загальний час приготування - 30 хв, вага - 400 г однієї.
У 100 г продукту:
Спосіб приготування
Спочатку беремо філе, злегка збризніть олією, додаємо спеції і гарно вимішуємо. Випікайте в духовці чи мультипечі.
Для соусу в тарілку влийте сметану, додайте гірчицю, давлений часник, сіль, перець, паприку, соєвий соус і розмішайте.
Наріжте капусту, до неї натріть моркву, додайте кукурудзу і помідор та вимішайте. М’ясо наріжте дрібними шматочками.
Лаваш змастіть соусом, викладіть м’ясо, салат, змастіть ще трішки соусом, натріть моцарели та скрутіть.
Обсмажуємо на грилі чи сковороді до рум’яності.
Вас може зацікавити: