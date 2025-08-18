Шаурма без вреда для фигуры: идеальный рецепт для всех

Рецепт диетической шаурмы

На две шаурмы понадобятся такие ингредиенты:

лаваш - 2 шт.

пекинская капуста - 80

помидоры - 60 г

морковь - 50 г

кукуруза - 50 г

моцарелла - 30 г

куриное филе - 400 г

растительное масло - 3 г

соль, перец, паприка, специи к курице

сметана - 3 ст.л

зернистая горчица - 1 ч.л

соевый соус - 3 ч.л

чеснок - 2 зубчика чеснок

Общее время приготовления - 30 мин, вес - 400 г одной.

В 100 г продукта:

калорий - 142

белка - 15 г

жира - 4,9 г

углеводов - 9,3 г

Способ приготовления

Сначала берем филе, слегка сбрызните маслом, добавляем специи и хорошо вымешиваем. Выпекайте в духовке или мультипечи.

Для соуса в тарелку влейте сметану, добавьте горчицу, давленый чеснок, соль, перец, паприку, соевый соус и размешайте.

Нарежьте капусту, к ней натрите морковь, добавьте кукурузу и помидор и вымешайте. Мясо нарежьте мелкими кусочками.

Лаваш смажьте соусом, выложите мясо, салат, смажьте еще немного соусом, натрите моцареллы и сверните.

Приготовление диетической шаурмы (фото: кадр из видео)

Обжариваем на гриле или сковороде до румяности.

Рецепт диетической шаурмы (фото: кадр из видео)