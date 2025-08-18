Шаурма без вреда для фигуры: идеальный рецепт для всех

Шаурма без вреда для фигуры - это реально! Новый рецепт поможет насладиться сочным блюдом и одновременно позаботиться о своем здоровье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля.
На две шаурмы понадобятся такие ингредиенты:
Общее время приготовления - 30 мин, вес - 400 г одной.
В 100 г продукта:
Способ приготовления
Сначала берем филе, слегка сбрызните маслом, добавляем специи и хорошо вымешиваем. Выпекайте в духовке или мультипечи.
Для соуса в тарелку влейте сметану, добавьте горчицу, давленый чеснок, соль, перец, паприку, соевый соус и размешайте.
Нарежьте капусту, к ней натрите морковь, добавьте кукурузу и помидор и вымешайте. Мясо нарежьте мелкими кусочками.
Лаваш смажьте соусом, выложите мясо, салат, смажьте еще немного соусом, натрите моцареллы и сверните.
Обжариваем на гриле или сковороде до румяности.
