Шаурма без вреда для фигуры: идеальный рецепт для всех

Рецепт вкусной шаурмы, которая не вредит фигуре (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Шаурма без вреда для фигуры - это реально! Новый рецепт поможет насладиться сочным блюдом и одновременно позаботиться о своем здоровье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля.

Рецепт диетической шаурмы

На две шаурмы понадобятся такие ингредиенты:

  • лаваш - 2 шт.
  • пекинская капуста - 80
  • помидоры - 60 г
  • морковь - 50 г
  • кукуруза - 50 г
  • моцарелла - 30 г
  • куриное филе - 400 г
  • растительное масло - 3 г
  • соль, перец, паприка, специи к курице
  • сметана - 3 ст.л
  • зернистая горчица - 1 ч.л
  • соевый соус - 3 ч.л
  • чеснок - 2 зубчика чеснок

Общее время приготовления - 30 мин, вес - 400 г одной.

В 100 г продукта:

  • калорий - 142
  • белка - 15 г
  • жира - 4,9 г
  • углеводов - 9,3 г

Способ приготовления

Сначала берем филе, слегка сбрызните маслом, добавляем специи и хорошо вымешиваем. Выпекайте в духовке или мультипечи.

Для соуса в тарелку влейте сметану, добавьте горчицу, давленый чеснок, соль, перец, паприку, соевый соус и размешайте.

Нарежьте капусту, к ней натрите морковь, добавьте кукурузу и помидор и вымешайте. Мясо нарежьте мелкими кусочками.

Лаваш смажьте соусом, выложите мясо, салат, смажьте еще немного соусом, натрите моцареллы и сверните.

Приготовление диетической шаурмы (фото: кадр из видео)

Обжариваем на гриле или сковороде до румяности.

Рецепт диетической шаурмы (фото: кадр из видео)

