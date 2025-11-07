Шатдауну у США кінець? Politico дізналося про плани Сенату на п'ятницю

У США в п'ятницю можуть проголосувати за рішення, яке покінчить з рекордним припиненням роботи уряду, тобто шатдауном.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на джерела Politico.

Ініціює голосування лідер більшості в Сенаті США Джон Тюн, про що він повідомив джерелам видання під час приватного обіду.

За планом Тюна, сенатори спершу розглянуть резолюцію Палати представників, яку демократи неодноразово відхиляли, а потім спробують внести зміни з новою датою завершення дії - ймовірно, у січні - і узгодити пакет із трьох законопроектів про витрати на весь рік.

Демократи поки налаштовані скептично і готові блокувати засідання, якщо не буде прогресу у двопартійних переговорах, зазначили джерела. Лідери республіканців у Сенаті планують залишити законодавців у Вашингтоні протягом вихідних, щоб пришвидшити узгодження рішення.

Сенаторка Жанна Шахін, демократка, яка брала участь у переговорах, заявила журналістам після обіду, що невідомо, чи наближаються сторони до угоди. Демократи наголошують на важливості збереження єдності партії та пошуку компромісу.

"Ми хочемо залишатися разом і єдиними. І у нас була справді гарна розмова про те, як це зробити", - повідомив сенатор Кріс Мерфі.

У будь-якому разі остаточне узгодження рішення може зайняти кілька днів через процедурні перешкоди та заперечення сенаторів.