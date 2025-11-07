ua en ru
Пт, 07 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Шатдауну в США конец? Politico узнало о планах Сената на пятницу

Пятница 07 ноября 2025 04:46
UA EN RU
Шатдауну в США конец? Politico узнало о планах Сената на пятницу Фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава Белого дома Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В США в пятницу могут проголосовать за решение, которое покончит с рекордной приостановкой работы правительства, то есть шатдауном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники Politico.

Инициирует голосование лидер большинства в Сенате США Джон Тюн, о чем он сообщил источникам издания во время частного обеда.

По плану Тюна, сенаторы сначала рассмотрят резолюцию Палаты представителей, которую демократы неоднократно отклоняли, а затем попытаются внести изменения с новой датой завершения действия - вероятно, в январе - и согласовать пакет из трех законопроектов о расходах на весь год.

Демократы пока настроены скептически и готовы блокировать заседание, если не будет прогресса в двухпартийных переговорах, отметили источники. Лидеры республиканцев в Сенате планируют оставить законодателей в Вашингтоне в течение выходных, чтобы ускорить согласование решения.

Сенатор Жанна Шахин, демократка, которая участвовала в переговорах, заявила журналистам после обеда - пока неизвестно, приближаются ли стороны к соглашению. Демократы отмечают важность сохранения единства партии и поиска компромисса.

"Мы хотим оставаться вместе и едиными. И у нас был действительно хороший разговор о том, как это сделать", - сообщил сенатор Крис Мерфи.

В любом случае окончательное согласование решения может занять несколько дней из-за процедурных препятствий и возражений сенаторов.

Шатдаун в США

Как известно, 1 октября в США начался шатдаун - приостановление работы правительства. Это произошло на фоне того, что республиканцы и демократы не смогли договориться о медицинских льготах для населения, на финансировании которых настаивают последние, республиканцы же - против.

Нынешнее прекращение работы правительства является самым длительным в истории страны. Оно длится более месяца.

Из-за шатдауна в США многие федеральные работники потеряли работу, известно о массовых сокращениях. В частности сообщалось об отмене 10% рейсов в топ-40 аэропортах Штатов.

РБК-Украина писало также, что из-за приостановки работы правительства американские военные остаются без денег и вынуждены ходить в Германии в фудбанки, поскольку зарплаты в ноябре нет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Сенат США
Новости
Уже третье поколение: СМИ разоблачили "семейную империю" Путина в России
Уже третье поколение: СМИ разоблачили "семейную империю" Путина в России
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины