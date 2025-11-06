ua en ru
Чт, 06 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Найбільші аеропорти США скорочують кількість рейсів через шатдаун, - Reuters

Четвер 06 листопада 2025 04:55
UA EN RU
Найбільші аеропорти США скорочують кількість рейсів через шатдаун, - Reuters Фото: авіакомпанії закликають до завершення шатдауну в США (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

У США скоротять кількість рейсів на 10% у 40 найбільших аеропортах. Причина - загроза безпеці управління повітряним рухом на тлі рекордного 36-денного шатдауну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Про нові правила стосовно авіарейсів повідомив міністр транспорту США Шон Даффі. Скорочення зачеплять найбільші аеропорти, які обслуговують Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Атланту, Лос-Анджелес і Даллас.

За оцінками аналітиків, це може торкнутися до 1 800 рейсів і понад 268 000 пасажирських місць. Міжнародні перельоти поки залишаться без змін.

Шатдаун у США

Призупинення роботи уряду в США, або шатдаун, стало найтривалішим в історії США і залишило 13 000 диспетчерів і 50 000 співробітників TSA (Адміністрації безпеки транспорту) працювати без зарплати. У результаті десятки тисяч рейсів уже було затримано, а понад 3,2 мільйона пасажирів зіткнулися з проблемами через нестачу персоналу.

Міністр транспорту США наголосив, що скорочення можуть бути скасовані, якщо демократи погодяться знову відкрити роботу уряду. Адміністрація FAA також попередила про можливі додаткові обмеження на рейси, якщо проблеми з повітряним рухом посиляться.

Авіакомпанії закликають до завершення шатдауну, наголошуючи на ризиках для безпеки пасажирів.

Видання нагадує, що в середу понад 2 100 рейсів було затримано, а частина авіадиспетчерів не вийшла на роботу, що збільшує навантаження на решту співробітників.

Шатдаун у США - початок, причини

Нагадаємо, 1 жовтня - дата страту нинішнього шатдауну в Штатах. Це найтриваліше припинення роботи уряду в історії країни. Уже 37 днів державні установи залишаються закритими, а сотні тисяч працівників не отримують зарплату.

Шатдаун виник і триває через розбіжності демократів і республіканців щодо фінансування охорони здоров'я. Перші вимагають продовження субсидій на медичне страхування, а республіканці на це не погоджуються.

Глава Білого дому Дональд Трамп і республіканці наполягають на посиленні тиску на демократів, наголошуючи на негативних наслідках для звичайних американців і закликаючи їх погодитися на відкриття уряду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
Новини
Генштаб: оборонців Покровська посилено, вживаються заходи щодо блокування ворога
Генштаб: оборонців Покровська посилено, вживаються заходи щодо блокування ворога
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України