Шатдаун у США: у відпустку відправлять 80% працівників служби ядерної безпеки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Національне управління ядерної безпеки (NNSA), що входить до структури Міністерства енергетики США, вичерпає свої наявні фінансові ресурси вже в суботу, 18 жовтня.

Внаслідок цього, близько 1400 працівників будуть відправлені у вимушену відпустку, йдеться у переданому Конгресу повідомленні NNSA.

Водночас, близько 375 співробітників залишаться на робочих місцях, оскільки їхня діяльність віднесена до критично важливої та звільнена від дії шатдауну. Загалом, на роботу в понеділок не вийдуть близько 80% персоналу агентства.

У виданні уточнили, що Агентство не відповідає безпосередньо за експлуатацію американської ядерної зброї - це сфера відповідальності Пентагону.

Однак NNSA відіграє ключову роль у забезпеченні ядерного потенціалу США, займаючись обслуговуванням і модернізацією боєзарядів, наглядом за ядерними установками ВМС та керуванням програмами з нерозповсюдження.

Нищівні наслідки

Республіканці в п’ятницю, 17 жовтня, попередили про можливі наслідки таких відпусток, хоча у повідомленні для законодавців зазначається, що Міністерство енергетики та NNSA "розглядають усі варіанти, щоб гарантувати безперервність виконання критично важливих завдань національної безпеки".

Голова Комітету Палати представників зі Збройних сил Майк Роджерс разом із лідерами Республіканської партії заявив, що це стало "ще одним наслідком" блокування Сенатом, де більшість складають демократи, республіканського тимчасового законопроєкту про фінансування.

На думку Роджерса 80% працівників Агентства - "це не ті працівники, яких можна просто відправити додому". За його словами, "вони керують і обслуговують надзвичайно важливий стратегічний ресурс нашої країни і повинні працювати й отримувати зарплату".

Водночас, представник Комітету Збройних сил Палати уточнив, що йдеться саме про тимчасове відправлення працівників у відпустку, а не про звільнення.

Роджерс та інші високопосадовці-республіканці на чолі зі спікером Палати Майком Джонсоном назвали вимушені відпустки в ядерному секторі одним із небезпечних для національної безпеки наслідків шатдауну та поклали відповідальність за ситуацію на лідера демократів у Сенаті Чака Шумера.

Хоча республіканці похвалили Дональда Трампа за те, що він забезпечив переорієнтацію фінансування Пентагону, щоб військові отримали зарплати цього тижня, Роджерс наголосив, що цивільні працівники оборонного сектору залишаються без виплат, а важливі функції національної безпеки страждають через затяжне припинення роботи уряду.

"Люди ось-ось почнуть не отримувати зарплату. І саме тоді почнеться справжній біль", - сказав Роджерс в інтерв’ю після пресконференції республіканців.

У відпустку підуть 1400 працівників

У Міністерстві енергетики в своїй заяві підтвердили, що з понеділка близько 1400 співробітників NNSA будуть відправлені у вимушену відпустку, тоді як "майже 400" продовжать роботу.

Управління безпечних перевезень NNSA, яке відповідає за транспортування ядерних матеріалів США - таких як зброя, компоненти, збагачений уран і плутоній, - профінансоване до 27 жовтня.

У відомстві зазначили, що міністр енергетики Кріс Райт у понеділок відвідає Національний об’єкт ядерної безпеки в Неваді, щоб продемонструвати вплив шатдауну на американський ядерний комплекс.

Представники Міністерства енергетики вже неодноразово попереджали, що зупинка уряду призведе до призупинення деяких програм у сфері ядерної безпеки та вимушених відпусток персоналу.

У четвер в ефірі Bloomberg TV Райт заявив, що відправлення працівників NNSA у відпустку може розпочатися вже у п’ятницю, оскільки агентство "не зможе виплачувати їм зарплату вже з понеділка, у найкращому випадку".