ua en ru
Вт, 14 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Нинішній шатдаун може стати найдовшим в історії США, - Джонсон

Вівторок 14 жовтня 2025 08:50
UA EN RU
Нинішній шатдаун може стати найдовшим в історії США, - Джонсон Фото: спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон не вестиме переговорів з демократами до їхньої повної відмови від своєї ключової вимоги, тому нинішній шатдаун може стати найдовшим в історії країни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на AP.

"Ми прямуємо до одного з найдовших урядових шатдаунів в історії Америки", - заявив Джонсон.

Щодо ключової вимоги демократів, мова йде про те, що вони наполягають на продовженні пільгового медичного обслуговування громадян, однак республіканці категорично проти цього рішення.

Також Джонсон подякував президенту США Дональду Трампу за те, що він забезпечив виплату зарплати військовослужбовцям, що усунуло один з основних факторів тиску, який міг підштовхнути сторони до переговорів.

Берегова охорона також отримує зарплату, підтвердив у понеділок високопосадовець адміністрації. Він наполягав на анонімності, щоб обговорити плани, які ще не були офіційно оприлюднені.

Палата представників зараз не працює, а спікер-республіканець відмовляється повертати законодавців до Вашингтона.

У Сенаті США цього тижня партії спробують ухвалити компромісний варіант резолюції, що дозволить тимчасово поновити фінансування федеральних установ.

Шатдаун в США

Нагадаємо, Верхня палата Конгресу США 6 жовтня знову провалила голосування, яке могло б припинити шатдаун.

У зв'язку з припиненням роботи федерального уряду в США зупинилися рутинні державні операції, закрилися музеї Смітсонівського інституту та інші визначні культурні установи, а аеропорти переповнені перебоями з рейсами.

1 жовтня 2025 року федеральний уряд США перебуває у стані часткового шатдауну через відсутність затвердженого бюджету. У зв'язку з цим ходили чутки про можливе призупинення постачання зброї США до України та іншої підтримки з боку Вашингтона.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Республіканська партія США
Новини
Росіяни обстріляли Кіровоградщину, УЗ змінила рух поїздів: що відомо
Росіяни обстріляли Кіровоградщину, УЗ змінила рух поїздів: що відомо
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить