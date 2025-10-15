Мільярди доларів щодня. Бессент розповів, в яку суму шатдаун обходиться США

Шатдаун, який вже два тижні триває у Сполучених Штатах, щоденно коштує економіці країни близько 15 мільярдів доларів у вигляді втраченого виробництва.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, якого цитує Reuters .

"Ми вважаємо, що закриття уряду коштуватиме економіці США до 15 мільярдів доларів на день", - наголосив він.

Бессент зазначив, що хвиля інвестицій в американську економіку, в тому числі в штучний інтелект, є "стійкою і тільки починається". Водночас він зауважив, що "закриття федерального уряду все більше стає перешкодою".

"Існує відкладений попит, але потім президент Трамп своєю політикою спровокував цей бум. Єдине, що нас тут гальмує, - це закриття уряду", - сказав міністр.

За його словами, стимули в податковому законодавстві республіканців та мита Трампа сприятимуть продовженню інвестиційного буму та подальшому зростанню.