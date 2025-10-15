ua en ru
Мільярди доларів щодня. Бессент розповів, в яку суму шатдаун обходиться США

США, Середа 15 жовтня 2025 22:10
Мільярди доларів щодня. Бессент розповів, в яку суму шатдаун обходиться США Фото: Скотт Бессент, міністр фінансів США (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Шатдаун, який вже два тижні триває у Сполучених Штатах, щоденно коштує економіці країни близько 15 мільярдів доларів у вигляді втраченого виробництва.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, якого цитує Reuters.

"Ми вважаємо, що закриття уряду коштуватиме економіці США до 15 мільярдів доларів на день", - наголосив він.

Бессент зазначив, що хвиля інвестицій в американську економіку, в тому числі в штучний інтелект, є "стійкою і тільки починається". Водночас він зауважив, що "закриття федерального уряду все більше стає перешкодою".

"Існує відкладений попит, але потім президент Трамп своєю політикою спровокував цей бум. Єдине, що нас тут гальмує, - це закриття уряду", - сказав міністр.

За його словами, стимули в податковому законодавстві республіканців та мита Трампа сприятимуть продовженню інвестиційного буму та подальшому зростанню.

Шатдаун в США

Нагадаємо, Верхня палата Конгресу США 6 жовтня знову провалила голосування, яке могло б припинити шатдаун.

Внаслідок припинення роботи федерального уряду в США зупинилися рутинні державні операції, закрилися музеї Смітсонівського інституту та інші визначні культурні установи. Крім того, аеропорти зіткнулися з перебоями в рейсах.

З 1 жовтня 2025 року федеральний уряд США перебуває у стані часткового шатдауну через відсутність затвердженого бюджету. У зв'язку з цим ходили чутки про можливе призупинення постачання зброї США до України та іншої підтримки з боку Вашингтона.

