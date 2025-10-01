Перший день шатдауну в США. Які наслідки для курсу долара та ціни на золото

Сьогодні, 1 жовтня, федеральний уряд США частково призупинив роботу. Так званий "шатдаун" стався через те, що республіканці та демократи не змогли досягти домовленостей щодо бюджетних витрат.

Чому шатдауни в США вже стали політичною традицією, як вона впливає на курс долара та ціни на золото – у матеріалі РБК-Україна .

Призупинення роботи федерального уряду США відбувається, коли Конгрес не встигає прийняти закон про фінансування до початку нового фінансового року, який починається з 1 жовтня. У цей період державні відомства припиняють діяльність, зупиняються соціальні програми, а сотні тисяч державних співробітників відправляються у неоплачувану відпустку.

Працювати продовжують тільки департаменти, які відповідають за безпеку людей і захист власності. Призупинення зачіпає не тільки федеральні структури, а й органи влади штатів і місцеві адміністрації. Зазвичай під час шатдауну закриваються національні парки та музеї, обмежується доступ до медичних послуг та збільшується час очікування на телефонних лініях соціального забезпечення.

Він триває від кількох днів до двох тижнів, бо все-таки демократи та республіканці знаходять компроміс, каже економіст Борис Кушнірук.

"Шатдаун у США - це традиція, коли дві партії не можуть домовитися щодо бюджету. Вони доводять ситуацію до того, що рішення не ухвалюється, і відповідно оголошується шатдаун", - прокоментував РБК-Україна експерт.

Як правило, ситуація з шатдаунами завершується в листопаді. "Випадків, щоб бюджет не ухвалили взагалі, в Америці ще не було", - зазначив економічний експерт Олег Пендзин.

Які політичні інтереси владних партій

Фінансування уряду припинилося 30 вересня, коли Сенат відхилив два запропоновані демократами та республіканцями законопроєкти, спрямовані на запобігання шатдауну.

Це вже двадцять перша зупинка роботи уряду в історії США і третя за президентства Дональда Трампа. Цього разу близько 750 тисяч держслужбовців можуть бути відправлені в неоплачувану відпустку.

Раніше республіканці в Палаті представників прийняли законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 21 листопада. Для його проходження в Сенаті було потрібно 60 голосів, у тому числі частина - від демократів, але проєкт підтримки не отримав, зазначає The Guardian.

У відповідь демократи запропонували власний варіант короткострокового бюджету, в якому наполягали на продовженні субсидій для майже 20 мільйонів американців на придбання медичної страховки в рамках Obamacare і скасуванні скорочень Medicaid на суму в 1 трильйон доларів.

Найближчими днями Сенат знову голосуватиме за бюджет, але процес може затягнутися. Республіканці та Дональд Трамп розраховують, що наслідки шатдауну з часом чинитимуть тиск на демократів і змусять їх піти на поступки.

Самого ж Трампа не хвилює призупинення роботи уряду США. "Я не турбуюся про це, адже розумні люди бачать, що відбувається. Демократи - ненормальні", - заявив він в коментарі Politico.

Як це вплине на вартість долара та золото

Припинення роботи уряду загрожує стати додатковим фактором нестабільності для американської економіки, де вже фіксується зростання інфляції та ослаблення ринку праці. Проте, досвід минулих шатдаунів показує, що вплив на економіку в цілому обмежений.

Найтриваліший шатдаун в історії (35 днів взимку 2018-2019 років) скоротив обсяг виробництва лише на 0,4%, свідчать дані NBC.

Масштаби збитків залежать від кількості працівників, відправлених у неоплачувану відпустку. Так, у 2013 році їх частка становила 40% від всіх держслужбовців. Якщо ситуація повториться, темпи зростання ВВП США можуть сповільнюватися приблизно на 0,15% щотижня, відзначають економісти видання.

Політична криза вже відбилася на валютному ринку. Індекс долара, який вимірює його курс щодо шести основних світових валют (євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона і швейцарський франк) знизився на 0,2% до позначки 97,6, пише агентство Reuters.

На тлі ослаблення долара світові ціни на золото досягли історичного максимуму. Попит на "тиху гавань" підштовхує котирування вгору: спотова ціна золота піднялася до рекордних 3896 доларів за унцію.

Втім, ці процеси короткострокові та повернуться в норму після припинення шатдауна, наголосив Кушнірук.

"Вплив шатдауну на ринки короткочасний: акції, державні облігації відновлюються одразу після ухвалення бюджетного рішення", - додав він.

Експерти сходяться на думці, що українцям точно не варто турбуватися, що шатдаун вплине на допомогу Україні з боку США, або обвалить курс долара.

"Сьогодні Америка не надає Україні жодної фінансової допомоги. Що стосується зброї, то її продажем займаються приватні американські компанії - це чисто комерційна історія, яка не пов’язана із шатдаунами", - підкреслив Пендзин.