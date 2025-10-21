Шатдаун в США: у відпустку відправили 1400 працівників служби ядерної безпеки

За словами міністра енергетики Кріса Райта, відомство відправило своїх федеральних працівників у відпустку через закінчення фінансування, необхідного для виплати заробітної плати.

Близько 400 співробітників NNSA продовжать працювати безплатно, щоб забезпечити охорону ядерного арсеналу та підтримувати мінімальний рівень безпеки.

Райт зазначив, що "такого ніколи не траплялося раніше".

"NNSA, наша головна структура, існує вже 25 років. Ми ніколи не відправляли працівників у відпустку. Цього не мало б статися. Однак це був максимум, наскільки ми могли розтягнути фінансування для федеральних співробітників", - сказав міністр під час візиту на Національний об’єкт ядерної безпеки в Неваді (Лас-Вегас) у понеділок, 20 жовтня.

Пресслужба Міністерства енергетики підтвердила, що майже 400 співробітників NNSA залишаться на роботі "для захисту майна та безпеки людського життя". Зокрема, Офіс безпечних перевезень Управління, що відповідає за транспортування ядерних матеріалів у межах США, профінансований до 27 жовтня.

Тим часом Райт зазначив, що Міністерство енергетики спільно з Управлінням з питань менеджменту та бюджету Білого дому працювало над тим, щоб продовжити виплати деяким підрядникам NNSA, які обслуговують ядерні об’єкти агентства.

"Нам вдалося провести певну "фінансову гімнастику" і трохи розтягнути фінансування для підрядників", - сказав Райт.

За його словами, у національних лабораторіях та ядерній галузі загалом працює близько 100 тисяч підрядників. Він висловив бажання зберегти їх усіх на роботі.

"Коли ці додаткові креативні кошти, які ми знайшли, закінчаться, це вплине на різні об’єкти поетапно, але десятки тисяч критично важливих працівників, їхні родини та наша національна безпека опиняться під загрозою", - сказав очільник Міненерго.

Колосальний тиск на працівників

Один зі співробітників NNSA на умовах анонімності розповів виданню, що повідомлення про відпустку надійшли рано вранці у понеділок. Персонал прийшов до офісу, щоб налаштувати автоматичні відповіді на пошті, винести сміття й підготуватися до невизначеного періоду відсутності роботи.

Співробітник зазначив, що ці відпустки стали ще одним ударом по моральному стану працівників у складний рік для федеральної служби.

"Психологічний тиск на федеральних працівників зараз колосальний", - сказав співрозмовник.

Раніше цього року NNSA була змушена терміново повертати частину персоналу після того, як співробітників служби ядерної безпеки несподівано звільнили під час "чистки", ініційованої Департаментом ефективності уряду США (DOGE).