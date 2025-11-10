Шатдаун у США наближаються до кінця: Трамп анонсував угоду, CNN дізналося деталі

"Схоже, ми наближаємося до завершення шатдауну. Ви дізнаєтеся про це зовсім скоро", - сказав Трамп журналістам.

За даними CNN, у Сенаті США було досягнуто двопартійної угоди про фінансування уряду до 30 січня, а також призначення голосування щодо законопроєкту про доступне медичне обслуговування (щодо медобслуговування голосування буде в грудні).

Також джерела розповіли, що угода передбачає скасування рішення Трампа про звільнення федеральних службовців, і крім цього буде положення, яке запобігатиме подібним діям у майбутньому.

Крім того, угода забезпечить фінансування продовольчих талонів на весь 2026 фінансовий рік.

Одне з джерел сказало, що в сенатській фракції Демпартії достатньо членів, щоб реалізувати план і покласти край 40-денному припиненню роботи уряду.

Щонайменше 8 сенаторів-демократів погодилися проголосувати за угоду, яка була досягнута в неділю ввечері за посередництва трьох колишніх губернаторів та інших персон.

Угода також гарантує, що всім федеральним службовцям буде виплачено компенсацію за час призупинення роботи.

Згідно з інформацією CNN, голосування за скасування шатдауну відбудеться вже найближчими годинами.

"Очікується, що Сенат проголосує за угоду про продовження державного фінансування в період з 20:30 до 21:00 за східним часом", - повідомив виданню помічник Республіканської партії.