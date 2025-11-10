Шатдаун у США наближаються до кінця: Трамп анонсував угоду, CNN дізналося деталі

Президент США Дональд Трамп заявив, що шатдаун у США наближається до завершення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Схоже, ми наближаємося до завершення шатдауну. Ви дізнаєтеся про це зовсім скоро", - сказав Трамп журналістам.
За даними CNN, у Сенаті США було досягнуто двопартійної угоди про фінансування уряду до 30 січня, а також призначення голосування щодо законопроєкту про доступне медичне обслуговування (щодо медобслуговування голосування буде в грудні).
Також джерела розповіли, що угода передбачає скасування рішення Трампа про звільнення федеральних службовців, і крім цього буде положення, яке запобігатиме подібним діям у майбутньому.
Крім того, угода забезпечить фінансування продовольчих талонів на весь 2026 фінансовий рік.
Одне з джерел сказало, що в сенатській фракції Демпартії достатньо членів, щоб реалізувати план і покласти край 40-денному припиненню роботи уряду.
Щонайменше 8 сенаторів-демократів погодилися проголосувати за угоду, яка була досягнута в неділю ввечері за посередництва трьох колишніх губернаторів та інших персон.
Угода також гарантує, що всім федеральним службовцям буде виплачено компенсацію за час призупинення роботи.
Згідно з інформацією CNN, голосування за скасування шатдауну відбудеться вже найближчими годинами.
"Очікується, що Сенат проголосує за угоду про продовження державного фінансування в період з 20:30 до 21:00 за східним часом", - повідомив виданню помічник Республіканської партії.
Нагадаємо, що призупинення роботи уряду в США сталося через відсутність узгодженого голосування щодо фінансування. Наразі шатдаун триває вже 40 днів і побив усі антирекорди, які були в Сполучених Штатах.
Економісти вважають, що призупинення роботи уряду щодня коштує економіці США приблизно 15 млрд доларів збитків. Бюджетні обмеження вже відчули багато федеральних агенцій. Також днями стало відомо, що авіакомпанії США скасували вже понад 1000 рейсів.
Крім того, через шатдаун було затримано експорт американської зброї на суму понад 5 млрд доларів, яка призначена для союзників по НАТО та Україні.