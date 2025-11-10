Шатдаун в США приближаются к концу: Трамп анонсировал сделку, CNN узнало детали

Президент США Дональд Трамп заявил, что шатдаун в США приближается к завершению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Похоже, мы приближаемся к завершению шатдауна. Вы узнаете об этом совсем скоро", - сказал Трамп журналистам.
По данным CNN, в Сенате США было достигнуто двухпартийное соглашение о финансировании правительства до 30 января, а также назначении голосования по законопроекту о доступном медицинском обслуживании (по медобслуживанию голосование будет в декабре).
Также источники рассказали, что соглашение включает в себя отмену решения Трампа об увольнении федеральных служащих, и помимо этого будет положение, которое предотвратит подобные действия в будущем.
Кроме того, сделка обеспечит финансирование продовольственных талонов на весь 2026 финансовый год.
Один из источников сказал, что в сенатской фракции Демпартии достаточно членов, чтобы реализовать план и положить конец 40-дневной приостановке работы правительства.
Как минимум 8 сенаторов-демократов согласились проголосовать за сделку, которая была достигнута в воскресенье вечером при посредничестве трех бывших губернаторов и других персон.
Соглашение также гарантирует, что всем федеральным служащим будет выплачена компенсация за время приостановки работы.
Согласно информации CNN, голосование за отмену шатдауна произойдет уже в ближайшие часы.
"Ожидается, что Сенат проголосует по соглашению о продлении государственного финансирования в период с 20:30 до 21:00 по восточному времени", - сообщил изданию помощник Республиканской партии.
Напомним, что приостановка работы правительства в США произошла из-за отсутствия согласованного голосования по финансированию. На данный момент шатдаун длится уже 40 дней и побил все антирекорды, которые были в Соединенных Штатах.
Экономисты считают, что приостановка работы правительства ежедневно стоит экономике США примерно 15 млрд долларов убытков. Бюджетные ограничения уже ощутили многие федеральные агенства. Также на днях стало известно, что авиакомпании США отменили уже более 1000 рейсов.
Кроме того, из-за шатдауна был задержан экспорт американского оружия на сумму более 5 млрд долларов, которое предназначено для союзников по НАТО и Украине.