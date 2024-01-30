Шантаж Угорщини не повинен бути винагороджений, ЄС потребує солідарності, - євродепутат

"Неприйнятно, щоб один прем'єр-міністр ЄС, Віктор Орбан, завдавав шкоди європейським громадянам - 450 мільйонам європейських громадян - своїм шантажем і тактикою блокади. Цей політичний шантаж ніколи не повинен бути винагороджений", - заявив євродепутат.

Фернандеш відзначив, що сьогоднішні виклики вимагаються від Європейського союзу солідарності, підкріпленої конкретними діями та скоординованою політикою. Зокрема він закликав Раду якнайшвидше прийняти рішення щодо перегляду довгострокового бюджету ЄС.

"Наразі бюджету ЄС не вистачає фінансових ресурсів, необхідних для досягнення наших цілей. Він повинен бути посилений достатніми ресурсами для вирішення нагальних питань, таких як міграція, для стратегічних інвестицій та підвищення конкурентоспроможності Союзу. Нам також необхідно терміново підтвердити фінансову підтримку України у вигляді Українського фонду у розмірі 50 мільярдів євро", - додав депутат Європарламенту.

50 млрд євро для України від ЄС

У червні 2023 року Європейська комісія запропонувала створити для України спеціальний механізм, за яким буде надано гранти та позички на суму до 50 млрд євро на період до 2027 року. Він має замінити поточну підтримку Україні через Програму макроекономічної фінансової допомоги, термін дії якої закінчився наприкінці 2023 року.

На тлі цього у Європарламенті ініціювали збір підписів під петицією, щоб позбавити Будапешт права голосу в Раді ЄС, і необхідну кількість підписів уже було зібрано. Як стверджує Bloomberg, тим часом уряд блоку готовий до радикальних дій, якщо прем'єр Угорщини продовжить блокувати пакет допомоги Україні.

Тим часом Орбан заявив, що готовий підтримати виділення 50 млрд євро Києву з боку Європейського союзу при умові, що фінансування щорічно переглядатиметься.