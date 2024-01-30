Шантаж Венгрии не должен быть вознагражден, ЕС нуждается в солидарности, - евродепутат

"Неприемлемо, чтобы один премьер-министр ЕС, Виктор Орбан, наносил вред европейским гражданам - 450 миллионам европейских граждан - своим шантажом и тактикой блокады. Этот политический шантаж никогда не должен быть вознагражден", - заявил евродепутат.

Фернандеш отметил, что сегодняшние вызовы требуют от Европейского союза солидарности, подкрепленной конкретными действиями и скоординированной политикой. В частности он призвал Совет как можно быстрее принять решение о пересмотре долгосрочного бюджета ЕС.

"Сейчас бюджету ЕС не хватает финансовых ресурсов, необходимых для достижения наших целей. Он должен быть усилен достаточными ресурсами для решения насущных вопросов, таких как миграция, для стратегических инвестиций и повышения конкурентоспособности Союза. Нам также необходимо срочно подтвердить финансовую поддержку Украины в виде Украинского фонда в размере 50 миллиардов евро", - добавил депутат Европарламента.

50 млрд евро для Украины от ЕС

В июне 2023 года Европейская комиссия предложила создать для Украины специальный механизм, по которому будут предоставлены гранты и ссуды на сумму до 50 млрд евро на период до 2027 года. Он должен заменить текущую поддержку Украине через Программу макроэкономической финансовой помощи, срок действия которой истек в конце 2023 года.

На саммите лидеров стран ЕС Венгрия заблокировала решение выделить Украине 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

На фоне этого в Европарламенте инициировали сбор подписей под петицией, чтобы лишить Будапешт права голоса в Совете ЕС, и необходимое количество подписей уже было собрано. Как утверждает Bloomberg, между тем правительство блока готово к радикальным действиям, если премьер Венгрии продолжит блокировать пакет помощи Украине.

Между тем, Орбан заявил, что готов поддержать выделение 50 млрд евро Киеву со стороны Европейского союза при условии, что финансирование будет ежегодно пересматриваться.