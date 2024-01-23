ЄС готовий жорстко реагувати на блокування Угорщини допомоги Україні, - ЗМІ

Уряд Євросоюзу готовий до радикальних дій, якщо прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Посилаючись на джерела в уряді ЄС, у виданні повідомили, що 26 країн-членів готові прийняти пакет військової допомоги Україні на саміті в Брюсселі 1 лютого, незалежно від підтримки Угорщини.

"Чиновники додали, що підготовка до такого сценарію вже добре просунулася", - зауважують у повідомленні.

Потенційний запасний варіант полягатиме в тому, щоб решта країн-членів надавали військове фінансування Україні поза бюджетним процесом ЄС.

Джерела зауважують, що якщо глава угорського уряду вирішить піти цим шляхом, ЄС може розпочати наступний етап штрафних заходів проти Будапешта, що може призвести до позбавлення його права голосу як країни-члена.

У видані допускають, що таким чином в уряді ЄС можуть початись ширші зіткнення, на тлі попереджень прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Минулого тижня словацький лідер вже попередив колег, що він захищатиме Угорщину від будь-яких потенційних кроків, спрямованих на те, щоб позбавити уряд Орбана можливості здійснювати свої права в блоці.