ЄС готовий жорстко реагувати на блокування Угорщини допомоги Україні, - ЗМІ
Уряд Євросоюзу готовий до радикальних дій, якщо прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Посилаючись на джерела в уряді ЄС, у виданні повідомили, що 26 країн-членів готові прийняти пакет військової допомоги Україні на саміті в Брюсселі 1 лютого, незалежно від підтримки Угорщини.
"Чиновники додали, що підготовка до такого сценарію вже добре просунулася", - зауважують у повідомленні.
Потенційний запасний варіант полягатиме в тому, щоб решта країн-членів надавали військове фінансування Україні поза бюджетним процесом ЄС.
Джерела зауважують, що якщо глава угорського уряду вирішить піти цим шляхом, ЄС може розпочати наступний етап штрафних заходів проти Будапешта, що може призвести до позбавлення його права голосу як країни-члена.
У видані допускають, що таким чином в уряді ЄС можуть початись ширші зіткнення, на тлі попереджень прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.
Минулого тижня словацький лідер вже попередив колег, що він захищатиме Угорщину від будь-яких потенційних кроків, спрямованих на те, щоб позбавити уряд Орбана можливості здійснювати свої права в блоці.
Блокування 50 млрд євро від ЄС для України
У середині грудня 2023 року на саміті лідерів країн Європейського союзу Угорщина заблокувала рішення виділити Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки.
Тепер питання допомоги Україні розглядатимуть на саміті ЄС 1 лютого. Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує, що заблокує його. Будапешт вимагає від ЄС в обмін на схвалення пакета.
На тлі цього у Європарламенті ініціювали збір підписів під петицією, щоб позбавити Угорщину права голосу в Раді ЄС, і необхідну кількість підписів уже було зібрано.
Також 17 січня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн висловила впевненість, що всі члени ЄС схвалять допомогу Україні у 50 млрд євро.
Напередодні прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте виказала свої сподівання щодо можливості домовленості про пакет підтримки в 50 млрд євро для України, незважаючи на заперечення Угорщини.
Докладніше про те, як ЄС домовляється щодо України і чи позбавлять Орбана права вето - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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