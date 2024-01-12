Євродепутати підтримали петицію про позбавлення Орбана права голосу в Раді ЄС

У Європейському парламенті зібрали необхідну кількість підписів, а саме 120, під петицією щодо позбавлення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана права голосу в Раді ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) депутата Європарламенту, ініціатора відповідної петиції Петрі Сарвамаа.

На це знадобилося чотири дні, адже оголошено про початок збору підписів у ЄП було у вівторок на цьому тижні.

"Підписи зібрано! Ми на крок ближче до того, щоб позбавити Орбана права голосу", - написав депутат у п'ятницю, 12 січня.

Він зауважив, що відгук з боку колег на цю "історичну петицію" був потужним. Документ підписали представники різних партій з кількох країн.

Петиція у Європарламенті щодо позбавлення угорського прем'єра Орбана права голосу в Раді ЄС (фото: twitter.com/petrisarvamaa)

Що далі

За словами Сарвамаа, тепер "було б вкрай важливо якнайшвидше оцінити остаточну загальну підтримку ідеї петиції на пленарному засіданні" у Європарламенті.

Він припустив, що це може відбутися наступного тижня, оскільки тоді "парламент голосуватиме за резолюцію щодо Угорщини".

Також депутат ЄП додав, що зміст резолюції знаходиться на стадії переговорів, і він вважає "дуже можливим" включення процедури, передбаченої частиною 2 статті 7 Договору про ЄС - "в певній формі".

Блокування Будапештом допомоги від ЄС для України

Нагадаємо, ще у грудні 2023 року видання Financial Times повідомляло, що країни-члени ЄС розглядають можливість позбавити Угорщину права голосу, щоб схвалити угоду про надання пакета допомоги Україні на 50 млрд євро у 2024-2027 роках.

Річ у тім, що для схвалення рішення щодо створення Українського фонду потрібна згода абсолютно всіх країн-членів ЄС, втім під час останнього засідання Угорщина наклала вето. Як розповідав раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, ЄС зрештою схвалить фінансування з Будапештом чи без.

Нещодавно Politico писало, що Угорщина готова піти на компроміс щодо допомоги Україні за умови, що фінансування переглядатиметься щорічно. Вчора FT повідомило, що Брюссель готовий піти на поступки Угорщині заради ухвалення рішення щодо допомоги Україні в 50 млрд євро.

Раніше сьогодні президент Європейського парламенту Роберта Мітсола заявила про те, що Євросоюз має знайти рішення про продовження фінансової підтримки України на позачерговому саміті Ради ЄС.