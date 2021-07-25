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Шанси у стрільбі, дзюдо та вихід Світоліної. Анонс другого дня ОІ-2020

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Токіо, Неділя 25 липня 2021 00:00
Шанси у стрільбі, дзюдо та вихід Світоліної. Анонс другого дня ОІ-2020 Фото: українська спортсменка Олена Костевич спробує повторити результат Афін-2004 (facebook.com/olympicua)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 25 липня, на Олімпіаді-2020 у Токіо стартує другий медальний день. Цього дня спортсмени розіграють 18 комплектів нагород.

РБК-Україна наводить розклад виступу українських спортсменів.

Зазначимо, на сьогоднішній змагальний день вийдуть 23 представники України. Слідкувати за їхніми виступами можна на телеканалі UA:Перший та на сайті "Суспільного".

Особливу увагу приковує виступ Олени Костевич - найтитулованішої української спортсменки на Олімпіаді. Для неї ігри в Токіо вже п'яті. Найвище досягнення - "золото" Афін в 2004 році в дисципліні кульова стрільба з пневматичного пістолета. У Лодноні - 2012 вона взяла "бронзу".

Також однією з медальних надій України буде дзюдоїст Георгій Зантарая. У титулованого українця є медалі чемпіонатів світу і Європи, але до головних нагород ОІ йому не вдавалося дістатися.

Розклад

Кульова стрільба

  • 03:00 - жінки, пневматичний пістолет 10 м (кваліфікація): Олена Костевич. Фінал о 05:15;
  • 07:00 - чоловіки, пневматична гвинтівка 10 м (кваліфікація): Олег Царьков. Фінал о 09:30;

Стендова стрільба

  • 03:00 - жінки, круглий стенд (кваліфікація) Ірина Маловичко.

Академічне веслування

  • 04:00 - двійка парна, легка вага( втішні заїзди): Ігор Хмара і Станіслав Ковальов.

Спортивна гімнастика

  • 04:00 - жінки( кваліфікація): Діана Варинська.

Стрільба з лука

  • 04:39 - жінки, командна першість (олімпійський раунд) Вероніка Марченко, Анастасія Павлова, Лідія Січенікова.

Матч за "бронзу" о 10:15. Фінал о 10:40.

Дзюдо

  • 05:00 - Георгій Зантарая (до 66 кг). Фінальний блок о 11:00.

Фехтування

  • 05:55 - чоловіки, шпага (особисті змагання) Ігор Рейзлін, Богдан Нікішин, Роман Свічкар.

Поєдинок за "бронзу" о 14:20. Фінал о 15:15.

Велоспорт

  • 07:00 - жінки, групова гонка: Валерія Кононенко.

Бокс

  • 07:24 - 1/16 фіналу Ярослав Харциз (до 63 кг).

Веслувальний слалом

  • 08:27, 10:35 - жінки, K1 (попередні змагання): Вікторія Ус.

Настільний теніс

  • 09:30 - жінки, одиночний розряд (раунд 2): Маргарита Пісоцька.

Кінний спорт

  • 11:00 - виїздка (особисті змагання): Інна Логутенкова.

Бадмінтон

  • 12:00 - жінки, одиночний розряд (груповий раунд, корт №2): Марія Улітіна.
  • 12:40 - чоловіки, одиночний розряд (груповий раунд, корт №2): Артем Почтарьов.

Теніс

  • 05:00 - жінки, одиночний розряд (раунд 1): Еліна Світоліна (корт 1, матч 3);
  • жінки, парний розряд (раунд 1): Людмила Кіченок / Надія Кіченок (корт 11 матч 1).
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