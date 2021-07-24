Первая "бронза" и ранний вылет в теннисе. Итоги олимпийского дня

Первый соревновательный день Олимпиады-2020 уже закончился, и не без успехов для украинской сборной. На данный момент в активе команды бронзовая медаль в дзюдо.

По итогам олимпийского дня Украина делит 19 место медального зачета сразу с несколькими странами. Рейтинг возглавила сборная Китая с тремя золотыми медалями, далее идут Италия, Япония и Южная Корея. Одной из главных сенсаций стал результат США - ни одной медали в первый день.

Надежда на медаль оправдалась

В первый медальный день дзюдоистка Дарья Билодид заняла третье место и добыла "бронзу". Сначала она взяла верх над представительницей Сербии Милицей Николич, далее в четвертьфинале победила Катарину Косту из Португалии.

В полуфинале Билодид проиграла чемпионке мира 2017 года японке Фуну Тонаки, которая является ее главной соперницей последних лет. В схватке за бронзовую медаль украинка одолела израильтянку Ширу Ришони.

Дзюдоист Лесюк вылетел после утешительной схватки

Украинский дзюдоист Артем Лесюк (категория до 60 кг) неожиданно неплохо выступил на Олимпиаде. Сначала он прошел гватемальца Хосе Рамоса, а в 1/8 был сильнее узбека Узбекистана Шарафуддина Лутфиллаева.

В 1/4 Лесюк уступил вице-чемпиону Европы - французу Луке Мхеидзе. После этого украинец попал в сетку утешительных схваток и проиграл спортсмену из Нидерландов Торнике Цякадоеа.

Стрелок Коростылев остановился в шаге от "бронзы"

Лидер сборной Украины в стрелковой дисциплине Павел Коростылев долгое время шел вторым в финальной части, но в последней попытке он попал только на 8,4 балла. Соперники набрали 9,6 и 9,5, обойдя украинца на финише.

Павло Коростильов в четвірці кращих стрілків Олімпійських ігор в Токіо Бронзовий призер Європейських ігор в... Posted by НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team on Saturday, July 24, 2021

Еще один украинец Олег Омельчук не прошел квалификацию.

Ястремская вылетела из одиночного разряда и парного со Свитолиной

Теннисистка Даяна Ястремская в первом же раунде уступила в трех сетах Лейлое Анне Фернандес из Канады. После этого с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной девушки прекратили выступления в парном разряде, проиграв француженкам Ализе Корне и Фионе Ферро.

Боксер Буценко не прошел первого же соперника

Капитан сборной Украины по боксу Николай Буценко (категория до 53 кг) уступил в 1/8 финала Жану Карлосу Пачито из Эквадора.

Сборная по спортивной гимнастике прошла в финал, Радивилов завалил личную квалификацию

Украинская надежда на медаль в спортивной гимнастике Игорь Радивилов завалил коронный опорный прыжок и не сумел квалифицироваться в финал. По итогам двух попыток он получил оценку 14, 074, и этого результата оказалось недостаточно.

В то же время сборная по спортивной гимнастике с восьмым результатам вышла в финал Олимпиады. Выступления в командном разряде продолжат Радивилов, Петр Пахнюк, Илья Ковтун и Евгений Юденков.

Гребцы в двойке попали в утешительные заезды

Игорь Хмара и Станислав Ковалев не сумели квалифицироваться в основной полуфинал, заняв четвертое место в своем заезде, когда нужно было финишировать не ниже второго места. Утешительные заезды пройдут уже завтра.

Фехтование на шпагах

Еще одним обидным результатом стало выступление украинки Елены Кривицкой в фехтовании на шпагах. Бронзовая призерка последних чемпионатов мира уступила полячке Ренате Кнапик-Миазге в первом же раунде.

Велоспорт

Участник групповой велогонки Анатолий Будяк не попал в топ-50, отстав от новоиспеченного олимпийского чемпиона Ричарда Карапаса более чем на 11 минут.

Настольный теннис

Коу Лей разгромил Адама Хмама из Туниса - счет по партиям 4:0. Таким образом, он вышел во второй раунд. А украинка Анна Гапонова проиграла первый же матч представительнице Австрии Я Лю.