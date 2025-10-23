"Шанси зросли": Єрмак про можливий візит керівництва США в Україну

Візити до України високопосадовців Сполучених Штатів Америки є вкрай важливими. Зокрема, мова про держсекретаря Марко Рубіо, віцепрезидента Джей Ді Венса та президента Дональда Трампа.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
За його словами, такі поїздки мають велике значення й мають відбутися, щойно з’явиться можливість.
"Я глибоко переконаний, що тільки побувавши в Україні, можна по-справжньому зрозуміти реальну ситуацію, відчути силу і дух нашого народу. Можна сто разів повторювати ті чи інші речі, але краще один раз побачити все на власні очі", - зазначив керівник ОП.
Єрмак підкреслив, що під час кожної зустрічі з американськими партнерами українська сторона повторює запрошення відвідати Україну.
На запитання про те, чи можливий візит когось із високопосадовців США вже до кінця року, якщо не брати до уваги президента Трампа, Єрмак відповів, що підтверджень наразі немає, однак шанси зросли.
"Я не можу сказати, що вже є якісь підтвердження. Але мені здається, що сьогодні такий візит більш реальний, ніж був до нашої останньої поїздки. І це ще один із її конкретних результатів", - зазначив керівник ОП.
Варто зауважити, що з початку повномасштабного вторгнення РФ не всі закордонні високопосадовці відвідують Україну. Це пов'язано як з безпековою ситуацією, так і з транспортними проблемами, адже повітряний простір України - закритий.
Попри це попередник Трампа, Джо Байден, відвідав Україну у лютому 2023 року.
А вже за часів президентства Трампа в Україні побував його представник Кіт Келлог. Він неодноразово відвідував Київ, а також їздив до лінії фронту. Останній його візит відбувся 11 вересня.
Однак перед його візитом, коли він прямував до Польщі, в ніч на 10 вересня, у польський повітряний простір вторгнулися десятки російських дронів.