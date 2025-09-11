Келлог прибув з візитом до Києва, - джерело

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог прибув в Україну. Він перебуває з візитом в Києві.

Як розповіло виданню джерело, спеціальний представник президента США з питань України перебуває в Києві.

Нагадаємо, як писало раніше CNN, генерал Кіт Келлог запланував поїздку до Польщі за дорученням президента США Дональда Трампа. Звідти він планував відправитися в Україну.

Однак, коли він прямував до Польщі, в ніч на 10 вересня, у польський повітряний простір вторгнулися десятки російських дронів.

Варто зауважити, що це буде не перший візит Келлога до України. Перед цим спецпредставник президента США відвідував Київ у День незалежності, 24 серпня. Тоді він взяв участь в урочистих заходах, молитовному сніданку та зустрівся з українським керівництвом. Загалом його візит тривав кілька днів.

Перед цим Келлог приїздив до Києва в липні. Його поїздки запам'ятовуються тим, що російські терористи не вдаються до масованих атак по столиці, до поки американський генерал там перебуває.