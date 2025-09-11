ua en ru
Келлог прибув з візитом до Києва, - джерело

Четвер 11 вересня 2025 14:57
Келлог прибув з візитом до Києва, - джерело Фото: спецпредставник США з питань України Кіт Келлог (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Мілан Лєліч

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог прибув в Україну. Він перебуває з візитом в Києві.

Про це РБК-Україна повідомило джерело.

Як розповіло виданню джерело, спеціальний представник президента США з питань України перебуває в Києві.

Нагадаємо, як писало раніше CNN, генерал Кіт Келлог запланував поїздку до Польщі за дорученням президента США Дональда Трампа. Звідти він планував відправитися в Україну.

Однак, коли він прямував до Польщі, в ніч на 10 вересня, у польський повітряний простір вторгнулися десятки російських дронів.

Варто зауважити, що це буде не перший візит Келлога до України. Перед цим спецпредставник президента США відвідував Київ у День незалежності, 24 серпня. Тоді він взяв участь в урочистих заходах, молитовному сніданку та зустрівся з українським керівництвом. Загалом його візит тривав кілька днів.

Перед цим Келлог приїздив до Києва в липні. Його поїздки запам'ятовуються тим, що російські терористи не вдаються до масованих атак по столиці, до поки американський генерал там перебуває.

Як писало РБК-Україна раніше, спецпредставник США генерал Кіт Келлог під час свого попереднього візиту висловив сподівання, що наступного року Україна відзначатиме День незалежності вже під мирним небом.

Додамо, що теперішній візит Келлога відбувається в рамках зусиль США та європейських союзників щодо досягнення миру в Україні. Партнери обговорюють, які можуть надати гарантії безпеки Україні.

Київ Сполучені Штати Америки Кіт Келлог
