"Шансы возросли": Ермак о возможном визите руководства США в Украину

По его словам, такие поездки имеют большое значение и должны состояться, как только появится возможность.

"Я глубоко убежден, что только побывав в Украине, можно по-настоящему понять реальную ситуацию, почувствовать силу и дух нашего народа. Можно сто раз повторять те или иные вещи, но лучше один раз увидеть все собственными глазами", - отметил руководитель ОП.

Ермак подчеркнул, что во время каждой встречи с американскими партнерами украинская сторона повторяет приглашение посетить Украину.

На вопрос о том, возможен ли визит кого-то из высокопоставленных чиновников США уже до конца года, если не считать президента Трампа, Ермак ответил, что подтверждений пока нет, однако шансы выросли.

"Я не могу сказать, что уже есть какие-то подтверждения. Но мне кажется, что сегодня такой визит более реален, чем был до нашей последней поездки. И это еще один из ее конкретных результатов", - отметил руководитель ОП.

Визиты высокопоставленных чиновников США в Украину

Стоит заметить, что с начала полномасштабного вторжения РФ не все зарубежные чиновники посещают Украину. Это связано как с ситуацией с безопасностью, так и с транспортными проблемами, ведь воздушное пространство Украины - закрыто.

Несмотря на это предшественник Трампа, Джо Байден, посетил Украину в феврале 2023 года.