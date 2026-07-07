Шанси на бюджет зростуть: в Україні оновили правила вступу до вишів

Головне: Нові коефіцієнти: МОН оновило регіональні коефіцієнти для підтримки університетів у восьми областях.

МОН оновило регіональні коефіцієнти для підтримки університетів у восьми областях. Іспити в онлайн-форматі: Розширено перелік категорій для дистанційного складання творчих конкурсів та іспитів.

Розширено перелік категорій для дистанційного складання творчих конкурсів та іспитів. Пільги для ТОТ: Для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій скасували жорстку вимогу щодо конкретної дати переміщення для вступу за квотою-2.

Для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій скасували жорстку вимогу щодо конкретної дати переміщення для вступу за квотою-2. Адресне розміщення бюджету: Змінено алгоритм розподілу бюджетних місць - відтепер творчі та технічні конкурси за результатами НМТ і внутрішніх іспитів проводитимуть окремо.

Змінено алгоритм розподілу бюджетних місць - відтепер творчі та технічні конкурси за результатами НМТ і внутрішніх іспитів проводитимуть окремо. Конфіденційність записів: Відеофіксація випробувань залишається обов'язковою, проте відео за участю осіб з інвалідністю, силовиків та вступників із ТОТ публікувати в мережі не будуть.

Відеофіксація випробувань залишається обов'язковою, проте відео за участю осіб з інвалідністю, силовиків та вступників із ТОТ публікувати в мережі не будуть. Спрощення для магістрів: Для вступу на магістерські програми з охорони здоров’я дозволили використовувати результати єдиного кваліфікаційного іспиту "Крок Б".

Змінили регіональні коефіцієнти

У МОН уточнили значення регіонального коефіцієнта, який використовується під час вступної кампанії для підтримки закладів освіти в окремих регіонах.

Відтепер коефіцієнт становить:

1,04 - для закладів вищої освіти Дніпропетровської, Полтавської та Чернігівської областей;

- для закладів вищої освіти Дніпропетровської, Полтавської та Чернігівської областей; 1,07 - для закладів Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської та Харківської областей.

Як пояснили в міністерстві, це має підвищити шанси вступників до університетів у регіонах, які потребують додаткової підтримки.

Вступні іспити у дистанційному форматі

МОН також розширило перелік категорій вступників, які можуть проходити творчі конкурси та фахові іспити дистанційно.

Тепер таку можливість отримають не лише вступники з тимчасово окупованих територій, а й абітурієнти, які складали НМТ або ЄВІ в районах активних чи можливих бойових дій. Остаточне рішення ухвалюватиме приймальна комісія.

Крім того, право на дистанційне проходження вступних випробувань отримали співробітники поліції та ДСНС, які виконують службові завдання в зоні бойових дій або на прифронтових територіях. Для цього необхідно надати документи, що підтверджують відрядження.

Також дистанційний формат можуть дозволити:

вступникам до аспірантури та докторантури мистецтва;

особам, які вже мають певний ступінь вищої освіти та вступають на той самий рівень за іншою спеціальністю.

Для вступників із ТОТ скасували одну з вимог

Ще одна зміна стосується вступників із тимчасово окупованих територій та районів активних бойових дій, які вступають за квотою-2.

МОН скасувало вимогу щодо дати переміщення. Раніше скористатися квотою могли лише ті, хто виїхав після 1 жовтня року, що передував вступу. Тепер це обмеження більше не діє.

Зміниться алгоритм розподілу бюджетних місць

Для прозорішого адресного розміщення бюджетних місць запроваджено поділ технічних конкурсів.

Окремо проводитимуть конкурси:

за результатами НМТ, ЄВІ та ЄФВВ;

за результатами внутрішніх вступних випробувань закладів освіти.

Відеозаписи окремих вступників не публікуватимуть

У МОН нагадали, що відеофіксація вступних випробувань (крім фахових іспитів) залишається обов'язковою.

Водночас записи за участю осіб з інвалідністю, жителів тимчасово окупованих територій, а також поліцейських і рятувальників не оприлюднюватимуть. Вони зберігатимуться лише у приймальних комісіях для перевірки за потреби.

Зміни для вступу до магістратури

Оновлення також стосуються вступників на магістерські програми з охорони здоров'я, які вже мають ступінь бакалавра (крім спеціальності "Фармація").

Вони зможуть використовувати результати Єдиного державного кваліфікаційного іспиту "Крок Б", складеного у 2024, 2025 або 2026 роках. Для таких результатів затверджено окрему таблицю переведення балів у шкалу 100-200.

У міністерстві нагадали, що правила щодо кількості заяв не змінилися: вступники можуть подати до 10 заяв, із яких не більше п'яти - на бюджетні місця. Після подання змінити визначену пріоритетність заяв буде неможливо.