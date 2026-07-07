Шансы на бюджет возрастут: в Украине обновили правила поступления в вузы

В Украине утвердили изменения в Порядок приема в учреждения высшего образования. Обновления предусматривают новые правила для поступающих с прифронтовых территорий, условия проведения вступительных испытаний и распределения бюджетных мест.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).
Главное:
В МОН уточнили значение регионального коэффициента, который используют во время вступительной кампании для поддержки учебных заведений в отдельных регионах.
Теперь коэффициент составляет:
Как пояснили в министерстве, это должно повысить шансы поступающих в университеты в регионах, нуждающихся в дополнительной поддержке.
МОН также расширило перечень категорий абитуриентов, которые могут проходить творческие конкурсы и профессиональные экзамены дистанционно.
Теперь такую возможность получат не только поступающие с временно оккупированных территорий, но и абитуриенты, которые сдавали НМТ или ЕВЭ в районах активных или возможных боевых действий Окончательное решение будет приниматься приемной комиссией.
Кроме того, право на дистанционное прохождение вступительных экзаменов получили сотрудники полиции и ГСЧС, выполняющие служебные задания в зоне боевых действий или на прифронтовых территориях. Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие командировку.
Также дистанционный формат могут разрешить:
Еще одно изменение касается поступающих с временно оккупированных территорий и районов активных боевых действий, поступающих по квоте-2.
МОН отменило требование о дате перемещения. Ранее воспользоваться квотой могли только те, кто уехал после 1 октября года, предшествовавшего вступлению. Теперь это ограничение больше не действует.
Для более прозрачного адресного размещения бюджетных мест введено разделение технических конкурсов.
Отдельно будут проводить конкурсы:
В МОН напомнили, что видеофиксация вступительных экзаменов (кроме профессиональных экзаменов) остается обязательной.
В то же время, записи с участием лиц с инвалидностью, жителей временно оккупированных территорий, а также полицейских и спасателей не будут обнародованы. Они будут храниться только в приемных комиссиях для проверки при необходимости.
Обновления также касаются поступающих на магистерские программы по здравоохранению, которые уже имеют степень бакалавра (кроме специальности "Фармация").
Они смогут использовать результаты Единого государственного квалификационного экзамена "Крок Б", сданного в 2024, 2025 или 2026 годах. Для таких результатов утверждена отдельная таблица перевода баллов в шкалу 100-200.
В министерстве напомнили, что правила по количеству заявлений не изменились: поступающие могут подать до 10 заявлений, из которых не более пяти - на бюджетные места. После подачи изменить определенную приоритетность заявлений невозможно.
Напомним, в Украине завершается регистрация на творческие конкурсы и собеседования для поступления на бакалавриат. До 10 июля зарегистрироваться должны поступающие, претендующие на бюджетные места, а до 25 июля - вступающие только на контракт. Регистрация проходит через электронный кабинет поступающего в ЕГЭБО.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что при поступлении в заведения высшего образования конкурсный балл формируется не только по результатам НМТ. На него также влияют весовые коэффициенты для разных предметов в зависимости от специальности, минимальные проходные баллы и дополнительные бонусы для отдельных категорий абитуриентов, в том числе выпускников подготовительных отделений и спортсменов.