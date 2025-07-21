Шанс змінити життя: як отримати роботу в "Армії відновлення" і скільки там платять

Що таке "Армія відновлення" і кого вона приймає

"Армія відновлення" - державний механізм залучення громадян, які тимчасово втратили роботу, до виконання суспільно корисних робіт, оплачуваних щонайменше на рівні мінімальної заробітної плати.

В цілому від початку дії програми - з жовтня 2022 року - було видано близько 291 тис. направлень на такі роботи.

Від початку поточного року Державна служба зайнятості в межах "Армії відновлення" видала вже 75 тис. направлень:

для тимчасово безробітних українців;

для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

"Проект "Армія відновлення" є державною ініціативою, яка покликана згуртовувати людей для відбудови України", - повідомили громадянам.

Як вступити в "Армію відновлення" та в яких регіонах

Згідно з інформацією Держслужби зайнятості, суспільно корисні роботи тривають у 19 регіонах України.

При цьому найактивніше вони виконуються:

у Харківській області (40,5 тис. направлень);

у Донецькій області (32,4 тис. направлень);

у Київській області (31,1 тис. направлень).

Потрапити до "Армії відновлення" можна через найближчий центр зайнятості.

"Кожен регіон розробляє власний план робіт та узгоджує його з військовою адміністрацією", - пояснили українцям.

Що роблять в "Армії відновлення" та які напрямки найпоширеніші

Безробітні, які отримують направлення на виконання суспільно корисних робіт, працюють як правило над відновленням пошкодженої під час війни інфраструктури.

Крім того, такі люди можуть допомагати постраждалим від обстрілів, бути дотичними до будівництва оборонних споруд для Збройних сил України тощо.

Від початку року найпоширенішими напрямами робіт "Армії відновлення" були:

забезпечення життєдіяльності громадян, які постраждали внаслідок бойових дій та надання адресної допомоги ВПО й маломобільним групам населення;

надання соціальних послуг в місцях зосередження ВПО та постраждалих внаслідок бойових дій;

розвантаження, фасування та доставка гуманітарної допомоги;

виконання допоміжних робіт для потреб ЗСУ;

розбір завалів, відновлення житлових будинків та приміщень, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, пошкоджених в результаті бойових дій тощо;

облаштування та укріплення блок-постів, фортифікаційних споруд, приміщень під укриття;

будівництво захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;

забезпечення роботи пунктів укриття.

Скільки грошей можна отримувати в "Армії відновлення"

У Державній службі зайнятості повідомили, що на заробітну плату 75 тисяч працівників, які отримали направлення на роботу в "Армії відновлення" цього року, було спрямовано 712 мільйонів гривень.

Отже, в середньому заробітна плата в рамках програми становить близько 9,5 тисяч гривень.

Наголошується, що така тимчасова зайнятість передбачає також можливість розвитку нових навичок і здобуття досвіду, які будуть корисними при подальшому працевлаштуванні.