Шанс змінити життя: як отримати роботу в "Армії відновлення" і скільки там платять

Впродовж 2025 року Державна служба зайнятості видала 75 тисяч направлень на роботу в межах проекту "Армія відновлення".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби зайнятості.
"Армія відновлення" - державний механізм залучення громадян, які тимчасово втратили роботу, до виконання суспільно корисних робіт, оплачуваних щонайменше на рівні мінімальної заробітної плати.
В цілому від початку дії програми - з жовтня 2022 року - було видано близько 291 тис. направлень на такі роботи.
Від початку поточного року Державна служба зайнятості в межах "Армії відновлення" видала вже 75 тис. направлень:
"Проект "Армія відновлення" є державною ініціативою, яка покликана згуртовувати людей для відбудови України", - повідомили громадянам.
Згідно з інформацією Держслужби зайнятості, суспільно корисні роботи тривають у 19 регіонах України.
При цьому найактивніше вони виконуються:
Потрапити до "Армії відновлення" можна через найближчий центр зайнятості.
"Кожен регіон розробляє власний план робіт та узгоджує його з військовою адміністрацією", - пояснили українцям.
Безробітні, які отримують направлення на виконання суспільно корисних робіт, працюють як правило над відновленням пошкодженої під час війни інфраструктури.
Крім того, такі люди можуть допомагати постраждалим від обстрілів, бути дотичними до будівництва оборонних споруд для Збройних сил України тощо.
Від початку року найпоширенішими напрямами робіт "Армії відновлення" були:
У Державній службі зайнятості повідомили, що на заробітну плату 75 тисяч працівників, які отримали направлення на роботу в "Армії відновлення" цього року, було спрямовано 712 мільйонів гривень.
Отже, в середньому заробітна плата в рамках програми становить близько 9,5 тисяч гривень.
Наголошується, що така тимчасова зайнятість передбачає також можливість розвитку нових навичок і здобуття досвіду, які будуть корисними при подальшому працевлаштуванні.
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