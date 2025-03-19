Військові вакансії на бойових посадах і в тилу. Чи є попит на роботу в ЗСУ

Військовозобов'язані можуть долучитися до лав Сил оборони України, обравши спеціальність відповідно до навичок та досвіду. Центри рекрутингу та кадрові портали пропонують тисячі вакансій у різних військових підрозділах.

РБК-Україна розповідає, які військові спеціальності наразі є найбільш популярними.

Зміст:

Як можна обрати спеціальність у війську

Система військового рекрутингу надає можливість самостійно обрати військову спеціальність та долучитися до захисту країни. В Україні працюють рекрутингові центри від Міноборони, куди можна звернутися для отримання вичерпної інформації про роботу в Силах оборони, а також дізнатися, які умови служби та гарантії матиме "рекрут".

Крім того, державне оборонне відомство співпрацює з кадровими порталами, які окрім "цивільних" вакансій розміщують пропозиції для військових в окремих розділах своїх сайтів.

Як розповіли РБК-Україна в Державному центрі зайнятості, на початок березня налічувалося 6,7 тис. пропозицій роботи в оборонній сфері по всій Україні. Такі вакансії розміщені в розділі "Вакансії Сил оборони" на "Єдиному порталі вакансій" (ЄПВ), що об'єднує дані найпопулярніших сайтів пошуку роботи.

В аналітичному звіті за підсумками минулого місяця Work.ua зазначає, що кількість вакансій у війську продовжує зростати. У лютому цей показник збільшився на 6%, як порівняти з початком року. Сили оборони розмістили 8 652 вакансії на порталі.

Військові вакансії з найбільшим попитом

В ДСЗ зазначили, що до топ-10 найпопулярніших вакансій у лавах Сил оборони України входять як бойові посади, так і "тилові спеціальності":

стрілець,

електрик,

фельдшер,

інспектор прикордонної служби,

бухгалтер,

водій,

діловод,

сестра медична,

бойовий медик,

оператор БпЛА.

А на порталі Work. ua найбільше роботи у війську пропонують у сферах: "Охорона, безпека", "Телекомунікації та зв’язок", "Транспорт, автобізнес", "Медицина, фармацевтика", "Робочі спеціальності, виробництво".

До прикладу, за "тиловою" вакансією діловода пропонується робота у військових частинах. В обов'язки входить прийом, реєстрація, обробка та зберігання документації, ведення архіву, робота з електронною базою даних. Зарплату вказують від 20 і до 120 тис. грн із розрахунку виконання завдань та бойових розпоряджень.

Скриншот work.ua

Бухгалтерам пропонують військову службу за контрактом до завершення воєнного стану у силах ТрО ЗСУ. Грошове забезпечення на рівні 20-22 тис. грн.

Скриншот work.ua

Водія-електрика шукають в 116 ОМБр із супроводженням у процесі мобілізації. Кандидат повинен мати водійське посвідчення категорії В/С, вітаються знання електротехніки, технічних особливостей електричного устаткування та навички ремонту обладнання.

Скриншот work.ua

Гарантоване грошове забезпечення від 20 тис. до 120 тис. грн, залежно від складності та місця виконання завдань.

Яких фахівців важко знайти

Певні професії у Силах оборони користуються низьким попитом серед шукачів. Як зазначають на Work.ua, найменшу кількість відгуків мають вакансії на бойових посадах гранатометника, вогнеметника, навідника.

На ЄПВ 18 березня налічувалося 384 пропозиції на посаду гранатометника від різних підрозділів та бригад.

Скриншот dcz.gov.ua

Кандидатам пропонується мобілізація або служба за контрактом, проходження кваліфікованої підготовки, грошове забезпечення 55 - 125 тис. грн залежно від поставленого завдання та місця служби. Вимоги: вік від 18 до 45 років, придатність до військової служби у десантно-штурмових військах за станом здоров’я.

65 вакансій є для вогнеметників. До прикладу, 82ОБ ТрО ЗСУ пропонує за посадою вогнеметника військову службу за контрактом або за мобілізацією, є можливість переведення з інших частин. Грошове забезпечення вказано на рівні 155 тис. грн. Вимоги: вік від 18 до 50 років, середня, середня спеціальна/вища освіта, придатність до військової служби за станом здоров'я.

Скриншот dcz.gov.ua

Для навідників, кулеметників на БТР пропонується 353 вакансії. Грошове забезпечення вказують від 30 тис. до понад 150 тис. грн, залежно від виконання поставлених завдань та місця служби.

Скриншот dcz.gov.ua

Так, 66 ОМБр ім. князя Мстислава Хороброго пропонує службу розвідника-навідника за контрактом або офіційну мобілізацію напряму до в\ч (без РТЦК та СП за наявністю військово-облікових документів), проходження навчання як в Україні, так і за кордоном.

В обов'язки входить: робота в полях; чергування в секретах; здійснення рейдів "на нуль"; коригування артилерії; дорозвідка для піхоти; підтримка та обслуговування вогневої зброї та спеціального обладнання.

При підготовці матеріалу використовувалися: коментар Державної служби зайнятості для РБК-Україна, дані Єдиного порталу вакансій та сайту Work.ua.