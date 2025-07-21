Шанс изменить жизнь: как получить работу в "Армии восстановления" и сколько там платят

В течение 2025 года Государственная служба занятости выдала 75 тысяч направлений на работу в рамках проекта "Армия восстановления".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы занятости.
"Армия восстановления" - государственный механизм привлечения граждан, временно потерявших работу, к выполнению общественно полезных работ, оплачиваемых по меньшей мере на уровне минимальной заработной платы.
В целом с начала действия программы - с октября 2022 года - было выдано около 291 тыс. направлений на такие работы.
С начала текущего года Государственная служба занятости в рамках "Армии восстановления" выдала уже 75 тыс. направлений:
"Проект "Армия восстановления" является государственной инициативой, которая призвана сплачивать людей для восстановления Украины", - сообщили гражданам.
Согласно информации Госслужбы занятости, общественно полезные работы продолжаются в 19 регионах Украины.
При этом активнее всего они выполняются:
Попасть в "Армию восстановления" можно через ближайший центр занятости.
"Каждый регион разрабатывает собственный план работ и согласовывает его с военной администрацией", - объяснили украинцам.
Безработные, которые получают направление на выполнение общественно полезных работ, работают как правило над восстановлением поврежденной во время войны инфраструктуры.
Кроме того, такие люди могут помогать пострадавшим от обстрелов, быть причастными к строительству оборонительных сооружений для Вооруженных сил Украины и т.д.
С начала года самыми распространенными направлениями работ "Армии восстановления" были:
В Государственной службе занятости сообщили, что на заработную плату 75 тысяч работников, которые получили направление на работу в "Армии восстановления" в этом году, было направлено 712 миллионов гривен.
Таким образом, в среднем заработная плата в рамках программы составляет около 9,5 тысячи гривен.
Отмечается, что такая временная занятость предусматривает также возможность развития новых навыков и получения опыта, которые будут полезны при дальнейшем трудоустройстве.
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