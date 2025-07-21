Шанс изменить жизнь: как получить работу в "Армии восстановления" и сколько там платят

Что такое "Армия восстановления" и кого она принимает

"Армия восстановления" - государственный механизм привлечения граждан, временно потерявших работу, к выполнению общественно полезных работ, оплачиваемых по меньшей мере на уровне минимальной заработной платы.

В целом с начала действия программы - с октября 2022 года - было выдано около 291 тыс. направлений на такие работы.

С начала текущего года Государственная служба занятости в рамках "Армии восстановления" выдала уже 75 тыс. направлений:

для временно безработных украинцев;

для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

"Проект "Армия восстановления" является государственной инициативой, которая призвана сплачивать людей для восстановления Украины", - сообщили гражданам.

Как вступить в "Армию восстановления" и в каких регионах

Согласно информации Госслужбы занятости, общественно полезные работы продолжаются в 19 регионах Украины.

При этом активнее всего они выполняются:

в Харьковской области (40,5 тыс. направлений);

в Донецкой области (32,4 тыс. направлений);

в Киевской области (31,1 тыс. направлений).

Попасть в "Армию восстановления" можно через ближайший центр занятости.

"Каждый регион разрабатывает собственный план работ и согласовывает его с военной администрацией", - объяснили украинцам.

Что делают в "Армии восстановления" и какие направления самые распространенные

Безработные, которые получают направление на выполнение общественно полезных работ, работают как правило над восстановлением поврежденной во время войны инфраструктуры.

Кроме того, такие люди могут помогать пострадавшим от обстрелов, быть причастными к строительству оборонительных сооружений для Вооруженных сил Украины и т.д.

С начала года самыми распространенными направлениями работ "Армии восстановления" были:

обеспечение жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий и оказание адресной помощи ВПЛ и маломобильным группам населения;

предоставление социальных услуг в местах сосредоточения ВПЛ и пострадавших в результате боевых действий;

разгрузка, фасовка и доставка гуманитарной помощи;

выполнение вспомогательных работ для нужд ВСУ;

разбор завалов, восстановление жилых домов и помещений, расчистка железнодорожных путей и автомобильных дорог, поврежденных в результате боевых действий и т.д;

обустройство и укрепление блок-постов, фортификационных сооружений, помещений под укрытие;

строительство защитных сооружений гражданской защиты, укрепление дамб;

обеспечение работы пунктов укрытия.

Сколько денег можно получать в "Армии восстановления"

В Государственной службе занятости сообщили, что на заработную плату 75 тысяч работников, которые получили направление на работу в "Армии восстановления" в этом году, было направлено 712 миллионов гривен.

Таким образом, в среднем заработная плата в рамках программы составляет около 9,5 тысячи гривен.

Отмечается, что такая временная занятость предусматривает также возможность развития новых навыков и получения опыта, которые будут полезны при дальнейшем трудоустройстве.