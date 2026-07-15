Шанс на бюджет: скільки місць підготував уряд для вступників у 2026 році

Кабінет міністрів України визначив кількість бюджетних місць для закладів вищої та фахової передвищої освіти на 2026 рік. Загалом навчатися коштом держави зможуть понад 166 тисяч вступників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Освіта.юа".
Головне:
Загальний обсяг державного замовлення на цей рік становить 166 705 осіб. Переважна більшість із них - 154 334 особи - навчатимуться за денною формою.
Розподіл за рівнем здобуття освіти виглядає так:
Варто зазначити, що ці цифри є консолідованими: вони включають не лише заклади, підпорядковані Міністерству освіти і науки, а й підготовку фахівців у військових, правоохоронних та інших відомчих навчальних закладах.
Формуючи обсяги держзамовлення, уряд спирався на прогнози потреб ринку праці. Відповідно до державної стратегії, найбільший акцент зроблено на спеціалістах, які будуть критично важливими для відновлення та розвитку країни.
Серед пріоритетних напрямів:
В уряді наголошують, що планується регулярне оновлення прогнозів потреб економіки. Це необхідно для того, щоб система освіти могла оперативно реагувати на запити ринку праці та готувати фахівців, які будуть затребувані після завершення навчання.
Раніше ми писали про те, що для вступу на бюджет для більшості спеціальностей встановлено мінімальний конкурсний бал - 130, а для елітних напрямів (право, медицина, міжнародні відносини) - 150 (для контракту стільки ж). Самостійно розрахувати свій бал можна за допомогою спеціального калькулятора.
Переглядайте також рейтинг ВНЗ, які мали найвищий поріг для вступу у 2025-му. Конкурсний бал там становив 140+.