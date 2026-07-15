Шанс на бюджет: сколько мест подготовило правительство для абитуриентов в 2026 году

Кабинет Министров Украины определил количество бюджетных мест для учреждений высшего и профессионального высшего образования на 2026 год. Всего учиться на средства государства смогут более 166 тысяч абитуриентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
Главное:
Общий объем государственного заказа на этот год составляет 166 705 человек. Подавляющее большинство из них - 154 334 человека - будут учиться по дневной форме.
Распределение по уровню получения образования выглядит так:
Следует отметить, что эти цифры консолидированы: они включают не только учреждения, подчиненные Министерству образования и науки, но и подготовку специалистов в военных, правоохранительных и других ведомственных учебных заведениях.
Формируя объемы госзаказа, правительство опиралось на прогнозы потребностей рынка труда. Согласно государственной стратегии, наибольший акцент сделан на специалистах, которые будут критически важны для восстановления и развития страны.
Среди приоритетных направлений:
В правительстве отмечают, что планируется регулярное обновление прогнозов потребностей экономики. Это необходимо для того, чтобы система образования могла оперативно реагировать на запросы рынка труда и готовить специалистов, которые будут востребованы после завершения обучения.
Ранее мы писали о том, что для поступления на бюджет для большинства специальностей установлен минимальный конкурсный балл - 130, а для элитных направлений (право, медицина, международные отношения) - 150 (для контракта столько же). Самостоятельно рассчитать свой балл можно с помощью специального калькулятора.
Просматривайте также рейтинг вузов, которые имели самый высокий порог для поступления в 2025 году. Конкурсный балл там составлял 140+.