В Шанхае построят новую больницу для зараженных коронавирусом

В китайском городе Шанхай построят новую больницу для лечения пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

По словам, главы комитета здравоохранения администрации города У Цзинлэй, строительство новой больницы необходимо по причине растущего числа зараженных вирусом жителей.

Известно, что специализированное медучреждение будет построено на 200 мест в Цзиньшане, юго-западном районе городского подчинения Шанхая.

Напомним, в Шанхае ученые начали разработку мРНК-вакцины от коронавируса, которую можно изготовить быстрее, чем обычную. Госпиталь Дунфан при шанхайском университете Тунцзи и китайская биотехнологическая компания Stemirna утвердили проект по разработке вакцины.

Как сообщало РБК-Украина, после всплеска заболевания коронавирусом в Китае Европейский союз уже эвакуировал из китайского города Ухань 558 человек, включая 447 граждан ЕС.

Ранее сообщалось, Украина объявила эвакуацию своих граждан из китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения нового типа коронавируса. Специальный чартерный рейс отправится за украинцами 11 февраля.